Військові ешелони РФ під ударом: партизани атакували саме серце логістики ворога

У Ростовській області партизани зірвали графік руху ешелонів, що перевозили військову техніку та особовий склад. Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", його учасники продовжують блокувати логістику російських військ на південному напрямку.

"Наші агенти провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області. Цільовим впливом на систему управління рухом було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що залізничний вузол у Новочеркаську є стратегічним для транспортування боєприпасів, озброєння та живої сили, зокрема снарядів для артилерії й ракет для систем залпового вогню.

Збій у його роботі спричинив ланцюгові затримки у постачанні, що безпосередньо вплине на інтенсивність обстрілів українських територій і боєздатність російських підрозділів.

""АТЕШ" продовжує систематично руйнувати тилову інфраструктуру ворога. Наша мережа агентів розширюється з кожним днем", - резюмується у повідомленні.

Як раніше писав Главред, у Кремлі й далі демонструють "оптимізм" щодо ситуації на фронті, хоча реальність для росіян зовсім інша — їхній літній наступ зазнав поразки. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Експерт зазначив, що наприкінці грудня 2024 року російська влада оцінювала перебіг війни як сприятливий для себе, однак за дев’ять місяців жоден із запланованих задумів не вдалося реалізувати.

За словами Лакійчука, під час засідання Міноборони РФ наприкінці серпня начальник Генштабу Валерій Герасимов виступив із гучними заявами про продовження наступу восени. Проте, з військової точки зору, це свідчить лише про те, що літня кампанія окупантів завершилася провалом.

"З точки зору ресурсів, термінів та інших складових все посипалося, і тепер їм треба переплановувати операцію. Слова Герасимова можна трактувати так, що росіянам не вистачає ресурсів", - зазначив Лакійчук.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 жовтня партизани здійснили диверсію на залізниці в Запорізькій області, що призвело до блокування руху військових вантажів країни-агресора Росії на південному напрямку. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

Раніше партизани завдали удару по російській логістиці в Чуваській Республіці, де було виведено з ладу ділянку залізниці.

Крім того, джерела "АТЕШ" повідомляють, що серед окупантів зі штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, яка воює на півдні України, почастішали випадки дезертирства. Через це командування створило мобільні групи, які мають ловити військових, що намагаються залишити позиції.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

