Герасимов заявив про 'захоплення' Куп'янська-Вузлового: в ЦПД розповіли правду

Очільник ЦПД пояснив, наскільки заява російського воєначальника близька до правди.

Герасимов знову збрехав Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/akovalenko1989

Що повідомив Коваленко:

Герасимов збрехав про окупацію Куп'янська-Вузлового

Генштаб РФ вигадує перемоги армії РФ для Путіна

У Куп'янську закінчується зачистка від окупантів

У Генштабі країни-агресорки Росії не припиняють вигадувати "перемоги" армії РФ. Про це свідчить і нещодавня заява глави Генштабу Валерія Герасимова, який стверджує, що окупанти нібито захопили Куп'янськ Вузловий у Харківській області.

За даними OSINT-аналітиків російські війська навіть не підійшли до цього населеного пункту. Це підтвердив і очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

"Герасимов посилює паралельну реальність Путіна - чергова брехня про взяття Купʼянська-Вузлового є доволі кумедною, оскільки і Купʼянськ, і Купʼянськ-Вузловий росіяни не контролюють", - наголосив він.

Що відбувається на Харківщині насправді

У Куп'янську, за інформацією Коваленка, закінчується зачистка окупантів, в той час як до Куп'янська-Вузлового окупантам просування взагалі наразі не світить.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Головна мета РФ в даній історії - це щоб їх брехня показувала внутрішньому планктону "прориви на фронті", яких нема. А також вони ботофермами будуть гнати цю брехню на Захід, бо хто ж там буде розбиратися де той Купʼянськ і що там насправді. Але перебʼємо", - додав керівник ЦПД.

Як ситуацію на Куп'янському напрямку оцінюють військові

Главред писав, що за словами головного сержанта Батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ "Хартія" із позивним "Аяччо", окупанти намагаються накопичуватися в місті Купʼянськ, але Сили оборони роблять усе, щоб знищити ворога.

ЗСУ вже перекрили шляхи підходу і продовжують виконувати поставлені задачі. На сьогодні в межах міста залишається ворог. Точну кількість важко сказати, тому що ворог себе не виявляє. Його головною тактичною задачею лишаються спроби накопичитися в межах міста.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що війська армії РФ посилюють тиск на північну частину Мирнограду Донецької області. У центрі міста тривають стрілецькі бої з ворогом.

Раніше повідомлялося, що Росія зосередили близько 80 тис. особового складу військ в Донецькій області для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

Напередодні стало відомо, що російські військові залишили свої позиції на острові Олексіївський у Херсонській області через постійний тиск Сил оборони і деморалізацію.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

