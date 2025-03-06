Десятки тисяч з початку 2025 року: Сирський зробив нову заяву про втрати Росії

Росія зазначає значних щоденних втра в ході війни проти України, з початку року Росія втратила 91 тисячу військових, зазначив Сирський.

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Сирський зробив нову заяву про втрати Росії / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот із відео

Про що сказав Сирський:

РФ щодня зазнає значних втрат

З початку 2025 року втрати РФ становлять 91 тисячу осіб

Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України. З початку 2025 року втрати окупантів у живій силі сягнули близько 91 тисячі осіб, Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram.

"Щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб", - зазначив Сирський. відео дня

Він висловив подяку українським військовим за стійкість, ефективність у боях та непохитну віру в перемогу України.

Які втрати України у війні

За час повномасштабної війни втрати Збройних сил України, за зафіксованими даними, становлять кілька десятків тисяч загиблих, а кількість поранених – кілька сотень тисяч. Водночас точна кількість мирних жителів, убитих російськими військами на окупованих територіях, залишається невідомою. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News 16 лютого.

"Ми зафіксували втрати: 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти або в полоні. Не можна знати напевно, тому що зниклі можуть бути мертві або в полоні, і це десятки тисяч, це правда", - сказав глава держави.

Також повідомляється, що поранення отримали 350 тисяч військових, а Росія депортувала 19 500 українських дітей. Втрати серед цивільного населення в окупованих регіонах неможливо точно оцінити, проте після деокупації населених пунктів виявляли масові поховання, що містили сотні тіл.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують бойові дії в прикордонних районах Сумщини, застосовуючи штурмові групи. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Ворог намагається прорватися на територію області, щоб перерізати логістичні маршрути ЗСУ до Курської області РФ. За словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, російські війська діють невеликими групами вздовж кордону, намагаючись закріпитися на українській території. У відповідь Сили оборони України проводять операцію в межах Курської області.

Водночас українські військові досягли успіху в Харківській області, відтіснивши противника на північ від села Західне в Дворічанській громаді Куп’янського району. Про це йдеться в нічному звіті моніторингового проєкту DeepState.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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