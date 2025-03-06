ЗСУ змогли звільнити території на Харківщині: у DeepState розкрили деталі

Українським військовим вдалося відтіснити ворога в Куп'янському районі.

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ЗСУ досягли успіху на Харківщині / Колаж: Главред, фото: DeepState, Оперативне командування Захід

Коротко:

У Deep State оновили карту бойових дій

У ЗСУ є успіхи на Харківщині

Сили оборони України досягли успіху в Харківській області. Українським військовим вдалося відтіснити ворога на північ від села Західне Дворічанської громади Куп'янського району. Про це йдеться в нічному зведенні моніторингового проєкту DeepState.

"Уточнено звільнені території на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація на Харківщині / Карта deepstatemap

Водночас напруженою ситуація залишається в Курській області Росії, де ворог упродовж дня мав успіхи на одному з напрямків. Аналітики повідомили про те, що ЗС РФ вдалося відкинути українських військових біля Курилівки.

"Ворог просунувся біля Курилівки", - зазначають аналітики.

Ситуація в Курській області / Карта deepstatemap

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що Курський напрямок наразі є одним із "найгарячіших" на фронті. За добу відбулося 27 бойових зіткнень.

Армія РФ атакує позиції українських військових за допомогою авіаційного, артилерійського озброєння, скидає КАБи. Також застосовуються реактивні системи залпового вогню.

"Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 23 КАБи, здійснив 359 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться у зведенні Генштабу за 5 березня.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у двох областях - Донецькій та Харківській.

У Держприкордонслужбі повідомили, що російські війська намагаються проникнути на територію Сумщини, щоб перерізати логістичні маршрути ЗСУ в Курську область РФ. Противник діє невеликими групами вздовж кордону, намагаючись закріпитися на українській території. Саме в цьому напрямку Сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області.

Офіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка заявив, що основними завданнями російських окупаційних військ РФ на Новопавлівському фронті, в районі села Велика Новосілка, є вихід до адміністративних кордонів Донецької області, а також до траси Донецьк-Запоріжжя. Росіяни йдуть у наступ колонами і тиснуть на північ від Великої Новосілки.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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