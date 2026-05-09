Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

Головне:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку
- Також ворог має успіхи Костянтинівському напрямку
Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині.
Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили в суботу, 9 травня.
Де зафіксовано просування окупантів
За інформацією аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу Новоолександрівки Покровської міської громади.
На Костянтинівському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу населеного пункту Предтечине.
"Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки та Предтечиного", - йдеться у повідомленні.
Що кажуть у Генштабі
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки.
Крім того, Сили оборони успішно відбивали 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.
У Генштабі додають, шо загалом від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав раніше Главред, РФ зосередила на Покровському напрямку близько 106 тисяч військових. Окупанти наступають фактично по всьому фронту та проводять перегрупування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Крім того, російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Про це заявив військовослужбовець з позивним "Мучной". Ворог тисне з південного заходу на ділянці Рай-Олександрівки.
Нагадаємо, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
