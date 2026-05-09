Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

Окупаційні війська просунулися на двох напрямках фронту на Донеччині.

https://glavred.net/front/situaciya-obostryaetsya-protivnik-prodvinulsya-na-dvuh-klyuchevyh-uchastkah-fronta-10763249.html Посилання скопійоване

Окупаційна армія РФ просунулася у Донецькій області / Колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку

Також ворог має успіхи Костянтинівському напрямку

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили в суботу, 9 травня.

відео дня

Де зафіксовано просування окупантів

За інформацією аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу Новоолександрівки Покровської міської громади.

Просування ворога поблизу Новоолександрівки / Фото: deepstatemap.live

На Костянтинівському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу населеного пункту Предтечине.

Просування ворога біля населеного пункту Предтечине / Фото: deepstatemap.live

"Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки та Предтечиного", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки.

Крім того, Сили оборони успішно відбивали 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

У Генштабі додають, шо загалом від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень.

Костянтинівка/ Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред, РФ зосередила на Покровському напрямку близько 106 тисяч військових. Окупанти наступають фактично по всьому фронту та проводять перегрупування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Про це заявив військовослужбовець з позивним "Мучной". Ворог тисне з південного заходу на ділянці Рай-Олександрівки.

Нагадаємо, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред