'Велика небезпека': названо область, в якій РФ хоче створити буферну зону

Військовий зауважив, що росіяни поповнюють особовий склад та здійснюють ротації.

Ситуація в Харківській області

Коротко:

Росіяни хочуть створити буферну зону в Харківській області

Наразі ворог зменшив кількість штурмів на цьому напрямку

Але окупанти активно застосовують різного типу безпілотники

Країна-агресор Росія не залишила намірів створити так звану буферну зону на півночі Харківської області. Про це заявив старший лейтенант, начальник групи взаємодії із ЗМІ бригади "Гарт" Нацгвардії Олександр Даниленко в ефірі Київ24.

За його словами, у зоні відповідальності бригади у січні-лютому були дуже запеклі бої, дуже багато ворог штурмував, але зараз окупанти зменшили активність.

Однак, він зауважив, що наразі на цьому напрямку росіяни дуже активно застосовують різного типу безпілотники.

"Дуже активні ворожі дрони, розвідувальні, ударні дрони, дрони на оптоволокні, так звані "ждуни". Вони залітають зараз ледь не з кожним днем все далі і далі, і становлять наразі дуже велику небезпеку", - наголосив військовий.

Він також додав, що крім дронів постійно працює й російська артилерія та авіація.

"Росіяни зараз після великих втрат, яких зазнали в зимові місяці цього року, поповнюють особовий склад, здійснюють ротацію", - каже Даниленко.

На його думку, це затишшя не просто так і ворог не збирається полишати своїх намірів.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що Сили оборони України вже звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Це дозволила перерізати ключові логістичні шляхи російських військ та змусити ворога виводити підрозділи з резерву.

Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що російські війська активізували наступальні дії на Костянтинівському напрямку, а також посилили активність поблизу Гуляйполя.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що Запорізький напрямок наразі є основним напрямком удару російської армії. Саме тут противник концентрує значну кількість сил і техніки.

Про джерело: Нацгвардія Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

