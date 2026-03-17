Терміново перекидають війська: в ISW заявили про зірвані плани росіян на фронті

В ISW кажуть, що дії ЗСУ можуть поставити російське командування перед складним вибором.

ЗСУ зірвали плани росіян

Сили оборони України вже звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Це дозволила перерізати ключові логістичні шляхи російських військ та змусити ворога виводити підрозділи з резерву. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що просування українських військ у Дніпропетровській області стримує російські наступальні дії на Олександрівському напрямку та найближчим часом може поставити під загрозу наступ РФ у районі Гуляйполя.

"Від кінця січня 2026 року до приблизно 10 березня українські сили звільнили понад 400 кв. км на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у межах двох окремих операцій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що паралельно українські підрозділи проводять контратаки на північний захід від Гуляйполя та досягли східних околиць Гіркого, просунулися до західних околиць Староукраїнки, увійшли до Святопетрівки.

"Хоча ці дії поки не створили критичної загрози тиловим позиціям російських військ у районі Гуляйполя, вони суттєво уповільнили темпи їхнього наступу — до менш ніж 1,2 — 1,5 км на тиждень", - кажуть в ISW.

Перекидання російських військ

Крім того, активні дії ЗСУ змушують російське командування перерозподіляти ресурси. Так, підрозділи 40-ї та 55-ї бригад морської піхоти були перекинуті з району Добропілля на Гуляйпільський напрямок.

Водночас для посилення оборони на Олександрівському напрямку можуть залучатися 69-та окрема бригада прикриття та 38-ма мотострілецька бригада. Також зафіксовано застосування дронів 656-го мотострілецького полку, що свідчить про використання глибоких резервів, які не залучалися від серпня 2025 року.

На думку аналітиків, подальший тиск і контратаки українських сил у Дніпропетровській області можуть поставити російське командування перед складним вибором: утримувати вже зайняті позиції або спрямовувати ресурси на нові наступальні дії. Це, своєю чергою, здатне зірвати плани російського весняно-літнього наступу 2026 року.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

