Терміново перекидають війська: в ISW заявили про зірвані плани росіян на фронті

Марія Николишин
17 березня 2026, 08:35оновлено 17 березня, 09:06
В ISW кажуть, що дії ЗСУ можуть поставити російське командування перед складним вибором.
Терміново перекидають війська: в ISW заявили про зірвані плани росіян на фронті
ЗСУ зірвали плани росіян / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Ключові тези:

  • ЗСУ вже звільнили понад 400 кв. км територій
  • Це стримує російські наступальні дії на двох напрямках
  • Також дії ЗСУ змушують російське командування перерозподіляти ресурси

Сили оборони України вже звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Це дозволила перерізати ключові логістичні шляхи російських військ та змусити ворога виводити підрозділи з резерву. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що просування українських військ у Дніпропетровській області стримує російські наступальні дії на Олександрівському напрямку та найближчим часом може поставити під загрозу наступ РФ у районі Гуляйполя.

"Від кінця січня 2026 року до приблизно 10 березня українські сили звільнили понад 400 кв. км на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у межах двох окремих операцій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що паралельно українські підрозділи проводять контратаки на північний захід від Гуляйполя та досягли східних околиць Гіркого, просунулися до західних околиць Староукраїнки, увійшли до Святопетрівки.

"Хоча ці дії поки не створили критичної загрози тиловим позиціям російських військ у районі Гуляйполя, вони суттєво уповільнили темпи їхнього наступу — до менш ніж 1,2 — 1,5 км на тиждень", - кажуть в ISW.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Перекидання російських військ

Крім того, активні дії ЗСУ змушують російське командування перерозподіляти ресурси. Так, підрозділи 40-ї та 55-ї бригад морської піхоти були перекинуті з району Добропілля на Гуляйпільський напрямок.

Водночас для посилення оборони на Олександрівському напрямку можуть залучатися 69-та окрема бригада прикриття та 38-ма мотострілецька бригада. Також зафіксовано застосування дронів 656-го мотострілецького полку, що свідчить про використання глибоких резервів, які не залучалися від серпня 2025 року.

На думку аналітиків, подальший тиск і контратаки українських сил у Дніпропетровській області можуть поставити російське командування перед складним вибором: утримувати вже зайняті позиції або спрямовувати ресурси на нові наступальні дії. Це, своєю чергою, здатне зірвати плани російського весняно-літнього наступу 2026 року.

Терміново перекидають війська: в ISW заявили про зірвані плани росіян на фронті
Просування ЗСУ / фото: ISW

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України змогли зірвати плани російських окупаційних військ щодо проведення наступальної операції у березні.

Начальник управління комунікацій 128-ї важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олександр Курбатов сказав, що українським військовим вдалося зупинити наступ російських військ на Запорізькому напрямку та посилити свої оборонні позиції.

Крім того, Угруповання військ "Схід" повідомляє, що російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селом Гришине на Донеччині, проте українські захисники зривають їхні спроби.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удар по портах та енергетиці: РФ атакувала Одеську область, почалися перебої зі світлом

Удар по портах та енергетиці: РФ атакувала Одеську область, почалися перебої зі світлом

09:26Україна
Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне

09:00Аналітика
Вибухи в Запоріжжі: Росія завдала удару по терміналу, постраждали працівники

Вибухи в Запоріжжі: Росія завдала удару по терміналу, постраждали працівники

07:18Україна


Популярне

Більше
Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Китайський гороскоп на сьогодні, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Китайський гороскоп на сьогодні, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

Останні новини

09:51

Полтавщину накриває похолодання: синоптики попередили про зміну температури

09:41

Розбила серця фанатам: "Баффі" Сара Мішель Геллар повідомила сумну новину

09:26

Удар по портах та енергетиці: РФ атакувала Одеську область, почалися перебої зі світломФото

09:16

Григорій Решетник залишився сам — що сталося

09:13

Гроші самі йдуть до рук: у трьох знаків зодіаку почне "шарудіти в кишені" вже з 17 березня

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 березня (оновлюється)

09:00

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне

08:35

Терміново перекидають війська: в ISW заявили про зірвані плани росіян на фронті

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)


08:29

Від Кубані до Ленінградської області: РФ атакували дрони, горить НПЗ

07:32

Коли закінчиться війна: реалістичний прогноз КазанськогоПогляд

07:18

Вибухи в Запоріжжі: Росія завдала удару по терміналу, постраждали працівникиФотоВідео

06:54

"У нього є те, що мені потрібно": Зеленський заінтригував заявою про НетаньяхуВідео

05:55

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

05:15

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

04:41

У СРСР вважали "аморальним": який звичний одяг забороняли носити радянським жінкам

04:25

Дві фрази, які Терези ненавидять чути: чого не варто говорити

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 49 с

03:13

Як сказати "в тому числі" українською: більшість говорить неправильно

02:37

Трансгендерний син Шер одружився: яким було весілля 57-річного Чеза Боно


02:32

Для чого реально потрібні пакетики в коробках з нових кросівок: здивує багатьохВідео

02:01

Позашлюбний син Шварценеггера здивував схожістю із зірковим татом

02:00

Нікіта Пресняков збіднів: його батько-путініст розказав правду про стан сина

01:52

"Можу зробити все, що захочу": Трамп розкрив сценарій для ще однієї країни

01:22

Ющенко "дружніми обіймами" привітав Шона Пенна з "Оскаром"

00:48

Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд

00:23

"Не можна прощати": Олена Мозгова заговорила про зраду

00:02

Зіпсують інтер’єр та додадуть клопоту: 4 помилкові рішення під час ремонту кухніВідео

16 березня, понеділок
23:29

Олена Тополя розповіла про зміну прізвища після розлучення

23:08

Не лише Донбас: у ЗСУ розкрили, де РФ готує умови для великого натупу

23:06

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

22:55

Потрібна термінова операція: у Марини Хлєбнікової виявили пухлину

22:44

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиціФотоВідео

22:25

Як створити "мармурові" пасхальні яйця: лайфхак, який підкорив Мережу

22:21

Лише половина водіїв скаже, хто може проїхати прямо: заплутаний тест з ПДРВідео

22:06

"Хочу жити": російська ведуча зі сльозами на очах розповіла про свою смертельну хворобу

22:04

"Літаки Судного дня": чому їхня поява у небі знову привернула увагу мережі

21:55

Найкращий засіб від конденсату на склі: ефект тримається кілька тижнів

21:39

Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталіВідео

21:07

Трамп зізнався, кого боїться Путін та висловився про допомогу Україні - деталіВідео


21:06

Тепло бере паузу: на скільки впадуть стовпчики температури у Дніпрі

21:03

Легендарний рецепт великодньої паски — вийде у всіхВідео

21:02

Рідкісна зустріч: Ольга Сумська опублікувала свіже фото Ротару

20:29

Урожай огірків може пропасти повністю: які сусіди шкодять їм найбільшеВідео

20:26

Які делікатеси були розкішшю в СРСР: могли дозволити собі лише заможні

20:24

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядавФотоВідео

20:09

Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

19:57

Персик після морозів: помилка, яку не можна робити при весняній обрізціВідео

19:21

Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти РосіюВідео

19:21

"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з СШАВідео

