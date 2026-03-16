РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

Руслан Іваненко
16 березня 2026, 19:07
РФ перекидає елітні підрозділи ВДВ та морської піхоти на південь для протидії контратакам ЗСУ.
Російські війська концентрують сили на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

  • Чому Гуляйполе стало ключовою точкою боїв
  • Яку тактику зараз використовує російська армія
  • Навіщо РФ перекидає елітні війська на південь

Запорізький напрямок наразі є основним напрямком удару російської армії. Саме тут противник концентрує значну кількість сил і техніки. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російські війська намагаються проводити наступальні дії одразу на кількох ділянках — у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

"Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що українські підрозділи отримають додаткове підсилення боєприпасами, безпілотниками, наземними роботизованими комплексами та іншими матеріально-технічними засобами. Основним завданням залишається утримання зайнятих позицій, завдання максимальних втрат противнику та перехоплення ініціативи на полі бою.

"Щиро вдячний солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора", - написав Сирський.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

ЗСУ зупинили просування окупантів

Українським військовим вдалося стримати наступ російських сил на Запорізькому напрямку та зміцнити оборонні позиції. Про це повідомив начальник управління комунікацій 128-ї важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олександр Курбатов, передає Еспресо.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів Сил оборони, які діють спільно на цій ділянці фронту.

Курбатов також зазначив, що Запоріжжя залишається однією з ключових цілей російського командування. Ще минулого літа окупанти заявляли про намір просунутися до міста, однак реалізувати ці плани їм не вдалося.

Водночас російська армія змінила тактику дій. Замість масованих штурмів із великою кількістю техніки противник дедалі частіше використовує невеликі штурмові групи.

Такі підрозділи намагаються просуватися вздовж берегової лінії колишнього Каховського водосховища, де густа рослинність — верби та чагарники — дозволяє приховано переміщуватися.

Попри значні втрати, російські війська продовжують атакувати. Водночас українські сили посилили удари по логістиці противника, що позитивно впливає на загальну ситуацію на фронті.

РФ перекинула елітні підрозділи на південь

Військове командування Росії також перекинуло елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти з Покровського напрямку та району Добропілля на південну ділянку фронту. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, таке рішення було ухвалене після успіхів українських сил на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

У звіті зазначається, що російське командування не вперше застосовує подібну тактику — перекидає елітні підрозділи на ті ділянки фронту, де українські сили переходять до контратак або локальних наступальних дій.

На південний напрямок, зокрема, були перекинуті підрозділи 76-ї дивізії ВДВ РФ. Саме ця дивізія у березні 2022 року заходила до Бучі на Київщині.

"Ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - йдеться у звіті ISW.

Ризики для Гуляйполя

Російська армія активізувала бойові дії на півдні України, що може бути частиною ширшого оперативного задуму. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович у коментарі Фокусу.

За його словами, існують ризики для міста Гуляйполе.

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Оріхова. Загальний задум – ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ і просування в бік Запоріжжя", – пояснив Попович.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Водночас експерт наголосив, що нинішні бої не свідчать про початок нового масштабного наступу.

"Немає нового наступу – це лише продовження старого, який почався на півдні після втрати нами Вугледара, а на сході триває від Авдіївки. Якщо говорити про південь, то ворог там нарощує зусилля, але поки що – щоб нас зупинити", – резюмував Попович.

Ситуація залишається складною

За даними аналітиків проєкту DeepState, ситуація в районі Гуляйполя залишається напруженою.

"Ворог затягує туди велику кількість піхоти, перекидає додаткові сили і активно діє в глибині території, зокрема, в районі Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки", – зазначають експерти.

Водночас Сили оборони продовжують зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

DeepState / Інфографіка: Главред

"Українські бійці продовжують діяти по відтинку від Тернового до Солодкого. Зокрема, тривають активні бої за село Березове. В інших ділянках проводяться пошуково-ударні роботи по піхоті противника та техніці, яка надає підкріплення піхоті або здійснює логістику, зокрема, в тилу", – додають аналітики.

Також, за їхніми словами, російські війська намагаються не лише утримати зайняті позиції, а й просуватися вглиб української території.

"Не є секретом, що в процесі зачистки беруть участь Десантно-штурмові війська. Тут бійці підкреслюють ефективність залученості даного роду військ, що вибудував більш чіткий та продуктивний процес роботи та планування, зокрема, взаємозв'язок з штурмовими підрозділами, які спільно працюють над зачистками", – підкреслюють у DeepState.

Чому Запоріжжя є ключовою ціллю для РФ

Місто Гуляйполе у Запорізькій області наразі майже повністю перебуває під контролем російських військ. Водночас ситуація залишається керованою для українських сил. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода повідомив командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов.

За його словами, нинішній розвиток подій частково відповідає загальному плану дій українського командування.

"частково входить у загальний задум", і незабаром "всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг".

Філатов також зазначив, що ситуація в районі Гуляйполя залишається дуже динамічною. За рівнем напруги вона нагадує обстановку, яка раніше спостерігалася на Добропільському напрямку.

"Це дуже динамічно, ситуацію можна порівняти із ситуацією на Добропільському напрямку, яка була більш-менш стабілізована, але там напруга не знята повністю. Тут приблизно те саме".

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

19:07Фронт
"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:59Кіно та ТБ
Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

Останні новини

20:29

Урожай огірків може пропасти повністю: які сусіди шкодять їм найбільше

20:26

Які делікатеси були розкішшю в СРСР: могли дозволити собі лише заможні

20:24

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядавФотоВідео

20:09

Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

19:57

Персик після морозів: помилка, яку не можна робити при весняній обрізціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:21

Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти РосіюВідео

19:21

"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з СШАВідео

19:20

Чому на чаї з’являється "нафтова" плівка і чи безпечно пити напій з нею

19:10

Війна навколо Ірану змінює правила світової гри: Денисенко про проблему для УкраїниПогляд

Реклама
19:07

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

18:34

Які тварини приносили українцям достаток і щастя: таємниці фольклоруВідео

18:20

"Будемо досягати цілей на землі": в Кремлі виступили з новою заявою про війну

18:13

Багато новачків: Ребров оголосив склад на вирішальні матчі плейоф до ЧС-2026

17:59

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:58

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:57

Як друга шкіра: легкий макіяж на щодень з ефектом фотошопу захопив TikTokВідео

17:18

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

17:02

Видалила частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

16:55

Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

16:54

На Житомирщині відчутно похолоднішає: стало відомо, на скільки впаде температура

Реклама
16:51

12 речей, які категорично заборонено зливати в раковину: більшість не знає

16:41

Вибухи не вщухають вже три дні: Москва під масованою атакою, що відомо

16:24

Соціальні ініціативи Purina: вплив бренду на життя тварин і суспільство новини компанії

16:22

Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

16:02

Чому туї раптово чорніють: як врятувати дерева після зими

15:45

7 щоденних звичок, які можуть образити вашого собаку: про це мало хто замислюється

15:43

Три знаки зодіаку, яким незабаром дуже пощастить: кому посміхнеться удача

15:03

У центрі Києва, ймовірно, впав російський "Ланцет": в Міноборони прокоментували провокацію

14:55

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

14:55

Не лише у Києві: в Україні є ще одна "Батьківщина-мати" - де її можна побачити

14:34

Сучасна французька класика: найкращі фільми Ізабель Юппер

14:23

Путін планує напасти на одну з країн ЄС: Bild попередив про нову загрозу

14:18

Чи має молитва силу без прощення: що каже церква

13:53

За яких умов українці підтримали б передачу Донбасу РФ: що показало опитування

13:50

Що означає слово "камізелька" і звідки воно взялося: знають далеко не всі

13:25

ЗСУ зупинили окупантів на Запорізькому напрямку та зміцнили позиції – військовий

13:17

Трійця у 2026 році буде раніше, ніж зазвичай: нова дата

13:17

Судді "Танців із зірками" зробив пропозицію чоловік: "Найлегше рішення"

12:44

Що означає давнє українське слово "сіни" і звідки воно походить

12:28

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Реклама
12:19

"Від мене дістав: під гарячу руку Трегубової потрапив відомий актор

11:53

Ціни на овочі в Україні змінилися: картопля дешевшає, а помідори дорожчають

11:49

Таємницю римського Колізею розкрито: чому в нього залишилася лише одна стіна

11:44

Незвичайний удар по Київській області: Росія запустила "рої" різних дронів — подробиці

11:32

Люди масово продають сонячні панелі: експерти назвали несподівану причину

11:27

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 березня (оновлюється)

11:21

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

11:10

Дзідзьо не впізнати: співак змінив імідж і позагравав із відомою співачкоюВідео

11:00

Росія атакувала Україну дронами: є загиблі та поранені, під завалами шукають 16-річну дівчинуФото

10:58

В армії РФ почали забороняти Telegram і змушують переходити на новий месенджер - ISW

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
