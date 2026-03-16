РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

РФ перекидає елітні підрозділи ВДВ та морської піхоти на південь для протидії контратакам ЗСУ.

Російські війська концентрують сили на Запорізькому напрямку

Читайте в матеріалі:

Чому Гуляйполе стало ключовою точкою боїв

Яку тактику зараз використовує російська армія

Навіщо РФ перекидає елітні війська на південь

Запорізький напрямок наразі є основним напрямком удару російської армії. Саме тут противник концентрує значну кількість сил і техніки. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російські війська намагаються проводити наступальні дії одразу на кількох ділянках — у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

"Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що українські підрозділи отримають додаткове підсилення боєприпасами, безпілотниками, наземними роботизованими комплексами та іншими матеріально-технічними засобами. Основним завданням залишається утримання зайнятих позицій, завдання максимальних втрат противнику та перехоплення ініціативи на полі бою.

"Щиро вдячний солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора", - написав Сирський.

ЗСУ зупинили просування окупантів

Українським військовим вдалося стримати наступ російських сил на Запорізькому напрямку та зміцнити оборонні позиції. Про це повідомив начальник управління комунікацій 128-ї важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олександр Курбатов, передає Еспресо.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів Сил оборони, які діють спільно на цій ділянці фронту.

Курбатов також зазначив, що Запоріжжя залишається однією з ключових цілей російського командування. Ще минулого літа окупанти заявляли про намір просунутися до міста, однак реалізувати ці плани їм не вдалося.

Водночас російська армія змінила тактику дій. Замість масованих штурмів із великою кількістю техніки противник дедалі частіше використовує невеликі штурмові групи.

Такі підрозділи намагаються просуватися вздовж берегової лінії колишнього Каховського водосховища, де густа рослинність — верби та чагарники — дозволяє приховано переміщуватися.

Попри значні втрати, російські війська продовжують атакувати. Водночас українські сили посилили удари по логістиці противника, що позитивно впливає на загальну ситуацію на фронті.

РФ перекинула елітні підрозділи на південь

Військове командування Росії також перекинуло елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти з Покровського напрямку та району Добропілля на південну ділянку фронту. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, таке рішення було ухвалене після успіхів українських сил на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

У звіті зазначається, що російське командування не вперше застосовує подібну тактику — перекидає елітні підрозділи на ті ділянки фронту, де українські сили переходять до контратак або локальних наступальних дій.

На південний напрямок, зокрема, були перекинуті підрозділи 76-ї дивізії ВДВ РФ. Саме ця дивізія у березні 2022 року заходила до Бучі на Київщині.

"Ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - йдеться у звіті ISW.

Ризики для Гуляйполя

Російська армія активізувала бойові дії на півдні України, що може бути частиною ширшого оперативного задуму. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович у коментарі Фокусу.

За його словами, існують ризики для міста Гуляйполе.

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Оріхова. Загальний задум – ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ і просування в бік Запоріжжя", – пояснив Попович.

Водночас експерт наголосив, що нинішні бої не свідчать про початок нового масштабного наступу.

"Немає нового наступу – це лише продовження старого, який почався на півдні після втрати нами Вугледара, а на сході триває від Авдіївки. Якщо говорити про південь, то ворог там нарощує зусилля, але поки що – щоб нас зупинити", – резюмував Попович.

Ситуація залишається складною

За даними аналітиків проєкту DeepState, ситуація в районі Гуляйполя залишається напруженою.

"Ворог затягує туди велику кількість піхоти, перекидає додаткові сили і активно діє в глибині території, зокрема, в районі Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки", – зазначають експерти.

Водночас Сили оборони продовжують зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Українські бійці продовжують діяти по відтинку від Тернового до Солодкого. Зокрема, тривають активні бої за село Березове. В інших ділянках проводяться пошуково-ударні роботи по піхоті противника та техніці, яка надає підкріплення піхоті або здійснює логістику, зокрема, в тилу", – додають аналітики.

Також, за їхніми словами, російські війська намагаються не лише утримати зайняті позиції, а й просуватися вглиб української території.

"Не є секретом, що в процесі зачистки беруть участь Десантно-штурмові війська. Тут бійці підкреслюють ефективність залученості даного роду військ, що вибудував більш чіткий та продуктивний процес роботи та планування, зокрема, взаємозв'язок з штурмовими підрозділами, які спільно працюють над зачистками", – підкреслюють у DeepState.

Чому Запоріжжя є ключовою ціллю для РФ

Місто Гуляйполе у Запорізькій області наразі майже повністю перебуває під контролем російських військ. Водночас ситуація залишається керованою для українських сил. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода повідомив командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов.

За його словами, нинішній розвиток подій частково відповідає загальному плану дій українського командування.

"частково входить у загальний задум", і незабаром "всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг".

Філатов також зазначив, що ситуація в районі Гуляйполя залишається дуже динамічною. За рівнем напруги вона нагадує обстановку, яка раніше спостерігалася на Добропільському напрямку.

"Це дуже динамічно, ситуацію можна порівняти із ситуацією на Добропільському напрямку, яка була більш-менш стабілізована, але там напруга не знята повністю. Тут приблизно те саме".

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

