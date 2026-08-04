Графіки "включень" світла і не тільки - ЗМІ опублікували 3 сценарії зими для українців

Графіки включень світла та графіки включень світла можливі лише за найгіршого сценарію. ЗМІ описали три варіанти проходження зими та головні ризики.

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Відключення світла - який сценарій зими вважають найбільш імовірним / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези

ЕП описала три сценарії проходження зими

За найгіршого варіанта світло даватимуть 4-8 годин

Найбільший ризик стосується також теплопостачання

В Україні за найгіршого розвитку подій цієї зими можуть діяти не графіки відключень, а графіки "включень" електроенергії, коли світло буде доступне лише 4-8 годин на добу. Водночас повне руйнування енергосистеми експерти вважають малоймовірним. Про це повідомило видання Економічна правда.

За оптимістичного розвитку подій передбачається своєчасне завершення ремонтів, введення нових генеруючих потужностей, відсутність масованих ударів і помірна погода.

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У такому разі масштабних обмежень вдасться уникнути. Можливі лише локальні аварійні або короткочасні погодинні відключення, а системи теплопостачання і водопостачання працюватимуть без істотних перебоїв.

Найбільш імовірним автори матеріалу називають базовий сценарій. Він виходить із того, що атаки на енергетичні об'єкти триватимуть протягом усієї зими, а відновлення пошкоджених потужностей не завжди компенсуватиме втрати.

За такого варіанта у дні найбільшого навантаження погодинні та аварійні відключення можуть тривати від 8 до 14 годин на добу. Також можливі додаткові обмеження для бізнесу.

Найскладніший сценарій розглядає поєднання масованих ударів по енергетичній інфраструктурі з тривалими сильними морозами.

"В Україні діятимуть не графіки вимкнень, а графіки ввімкнень. Електропостачання буде доступне 4-8 годин на добу. Бізнес буде вимушений самостійно імпортувати електрику або працювати на генераторах. Велика ймовірність каскадної аварії", - йдеться у матеріалі.

Водночас співрозмовники видання оцінюють сценарій повного знищення української енергосистеми як малоймовірний. На їхню думку, для цього Росії необхідно одночасно завдати критичних ударів по значній частині генерації, магістральних підстанціях і водночас позбавити Україну можливості імпортувати електроенергію з ЄС.

Окрему увагу автори приділяють ризикам для систем централізованого опалення, насамперед у Києві та прифронтових регіонах.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повністю захистити систему теплопостачання до початку опалювального сезону неможливо.

"Навіть за максимальних зусиль не вдасться створити резервні потужності, які автоматично підхоплять усе навантаження в разі виведення з ладу всіх ТЕЦ", - зазначив Харченко.

Експерт також оцінив, що у разі ураження теплоелектроцентралей приблизно 75% житлових будинків Києва матимуть альтернативне джерело тепла, тоді як близько 2,5 тисячі багатоповерхівок залишаться без резервної схеми теплопостачання.

Чи будуть відключення світла через спеку - експерт оцінив готовність енергосистеми

Попри нову хвилю сильної спеки, масових відключень електроенергії в Україні найближчими днями не очікується. За оцінкою експерта, енергосистема має достатній запас міцності, щоб пройти період підвищеного споживання без серйозних збоїв. Про це повідомив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24.

Підвищення температури традиційно призводить до зростання споживання електроенергії через активне використання кондиціонерів та іншої кліматичної техніки. Водночас, за словами Ігнатьєва, нинішня ситуація не дає підстав говорити про критичні ризики.

"Енергосистема впорається. Тут немає таких суттєвих проблем... Тобто не треба зараз наганяти якісь важкі ситуації", - зазначив Ігнатьєв.

Окрему увагу експерт звернув на підготовку енергетичної інфраструктури до літніх пікових навантажень. За його словами, профільні служби проводять комплекс технічних заходів, щоб зменшити ймовірність аварій та забезпечити стабільну роботу мереж.

"Дуже великий обсяг робіт ми виконуємо для того, щоб не було у нас відключень по електропостачанню, не було великих проблем по вузьких місцях, по інших релейних об'єктах", - сказав Ігнатьєв.

Прогнози відключень світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп відмовився передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. У повідомленнях іноземних медіа йдеться, що в США наразі немає можливості надати потрібну кількість озброєння, зокрема немає ракет Patriot для негайної передачі Україні. За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, у США залишилося близько 759 таких ракет.

Військовий Андрій Оністрат оцінив ймовірність відсутності світла та опалення цієї зими у 95%. Він закликав готуватися і порадив українцям вже зараз придбати генератори та акумулятори. Оністрат зазначив, що попит на відповідне обладнання може різко зрости ближче до зими і стати дефіцитним.

Кирило Буданов назвав єдність суспільства головною умовою виживання взимку і закликав зберегти внутрішню стійкість. Буданов додав, що попереду складний опалювальний сезон і до нього потрібно готуватися.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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