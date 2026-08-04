'Не підкорив гравітацію': в РФ десантник самоліквідувався прямо на святі ВДВ

У соцмережах подію зустріли хвилею саркастичних коментарів і жартів про "карму".

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Російський ветеран ВДВ розбився під час святкового стрибка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Підмосков’ї під час стрибка до дня ВДВ розбився ветеран-десантник

У чоловіка не розкрився основний парашут

Ворожий ветеран мав дев’ять успішних стрибків, цей мав стати десятим

У Московській області Росії під час святкового стрибка з парашутом розбився ветеран повітряно-десантних військ. Інцидент стався на аеродромі Ватутіно під час заходів до дня ВДВ. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Як повідомляють російські канали, загиблим був Кирило С. із Нижньогородської області. Він приїхав на святкування дня повітряно-десантних військ і мав за плечима дев’ять успішних стрибків. Десятий стрибок із висоти близько 600 метрів став для нього останнім.

відео дня

За попередніми даними російських пабліків, у чоловіка не розкрився основний парашут, а висоти для використання запасного купола вже не вистачило. Унаслідок падіння російський ветеран отримав травми, несумісні з життям.

Дивіться відео епічного стрибка в Підмосков'ї:

Відео стрибка / Фото: скріншот

Реакція соцмереж

У соцмережах, де активно обговорювали інцидент, користувачі не втрималися від саркастичних коментарів. Деякі дописувачі іронізували, що "парашут спрацював як треба", інші жартували про "карму" та називали подію символічною на тлі святкування дня ВДВ.

"Якраз у даному випадку "спрацював парашут", - написав один із користувачів.

Інші залишали іронічні коментарі на кшталт: "Земля бетоном", "Парашут привітав його з днем ВДВ", "Приземлився у Кобзона" та "Карма працює завжди". Деякі дописувачі також жартували про те, що це могло б стати "початком" серії подібних інцидентів.

Частина коментаторів також згадувала російську агресію проти України, натякаючи, що менше російських окупантів означає менше роботи для українських захисників. За іронією ситуації, інцидент стався саме під час заходів, присвячених військам, які в Росії традиційно називають "елітними".

Ситуація в РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, поплічники Путіна в соцмережах імітували широку підтримку лідера країни під час офіційних заходів. У мережі з'явилося відео Путіна з дітьми, яке інтернет-користувачі порівнювали з Північною Кореєю.

Також у Криму окупанти розміщують військові підрозділи поряд із цивільними місцями відпочинку. На відеокадрах видно, що окупанти прикривали аеродром "Бельбек", а також почали збивати дрони над міськими пляжами.

Крім цього, істотні зміни відбулися в стані Бєлгородського водосховища після ударів ЗСУ. Водосховище обміліло до історичного русла Сіверського Донця, а глибина коливається від 10 до 40 сантиметрів.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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