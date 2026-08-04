РФ змінює тактику: чим спробує зламати Україну цієї зими та чи готова країна до відсічі

Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько 650 млн євро.

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Якою буде майбутня зима для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сили оборони півдня України

Про що йдеться в матеріалі:

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По чому цілеспрямовано битиме РФ

Чого найбільше бракує українській ППО

Скільки грошей бракує енергогалузі напередодні зими

Що може врятувати українців взимку

Україна поступово входить у фазу активної підготовки до чергового опалювального сезону, який може стати найважчим випробуванням за час повномасштабної війни. Попри підвищену готовність енергетичної системи та повернення в роботу до 18 ГВт генерації, вирішальним фактором залишається інтенсивність російських атак. Ворог змінює тактику, цілячись не лише в електростанції, а й у критичну інфраструктуру водопостачання, щоб спричинити гуманітарну кризу у великих містах.

Водночас ключовим викликом для України залишається дефіцит засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет Patriot, необхідних для збиття балістики. На тлі фінансових потреб та кадрових перестановок урядовці, військові та міжнародні експерти оцінюють шанси країни вистояти цієї зими, яку бачать чи не останньою перед можливим переломом у війні.

Главред зібрав головні заяви урядовців, військових та міжнародних аналітиків про те, з якими викликами зіштовхнеться Україна під час майбутнього опалювального сезону.

Зміна тактики РФ: нова загроза для водопостачання та великих міст

Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Російські окупаційні війська змінили пріоритети під час вибору цілей для повітряних ударів. За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики Дениса Шмигаля у інтерв'ю Politico, головна мета ворога цієї зими - це системи водопостачання та каналізації.

Як повідомляє видання, посадовець наголосив:

"Зараз мета росії – знищити наше водопостачання. Минулої зими вони били по електро та теплопостачанню, але навіть під час відключень електроенергії можна було вижити, якщо були газ і вода. Без води та каналізації вижити більше трьох днів надзвичайно складно".

За оцінкою Шмигаля, Кремль прагне виснажити українське суспільство та спровокувати внутрішній тиск на владу. "Це як дванадцятий раунд бою, і кожен боксер сподівається, що першим впаде суперник", – додав міністр енергетики.

Особливо вразливими в таких умовах залишаються великі мегаполіси. Видання Forbes підкреслює, що близько 70% теплопостачання Києва забезпечують три великі теплоелектроцентралі, і в разі їхнього серйозного пошкодження швидка заміна буде неможливою.

Критичний дефіцит ППО та розробка власних технологій

Головною прогалиною в обороні залишається брак засобів перехоплення балістичних ракет. Журналісти Forbes зазначають, що з початку 2026 року близько 70% балістичних ракет, випущених РФ по Україні, досягли своїх цілей (за даними лондонського Центру інформаційної стійкості).

Телеканал CNBC наводить коментар генерального директора компанії Fire Point Ірини Терех, яка закликає реалістично оцінювати ситуацію: "Зима наближається, і минула зима була дуже важкою для України та для великих міст загалом. Ця буде не легшою – а, ймовірно, навіть важчою".

Терех пояснила, що Україна сильно залежить від американських ракет Patriot PAC-3, а розробка власних аналогів потребує часу: "Ми намагаємося втиснути програму, на розробку якої зазвичай йде від 20 до 30 років, у кілька років, і це не те, що можна зробити за три місяці до зими".

У зв'язку з цим Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати 300 ракет-перехоплювачів Patriot, оскільки українські запаси майже вичерпані. Трамп запевнив, що спробує допомогти, але відзначив дефіцит таких ракет у самих США.

Стан енергосистеми: дефіцит 650 млн євро та розбудова генерації

Попри те, що РФ зруйнувала або пошкодила понад 80% українських електростанцій, підготовка до цієї зими проходить краще, ніж торік. Як пише Forbes, до початку опалювального сезону планується повернути в роботу 6-6,5 ГВт потужностей завдяки ремонту АЕС, ТЕС та ГЕС, а також розвитку розподіленої генерації.

Сукупна доступна потужність може сягнути близько 18 ГВт (що відповідає зимовому рівню споживання), плюс додаткові 2,1 ГВт імпорту з ЄС. Крім того, наприкінці липня вже працювали близько 1,8 ГВт газових установок, понад 530 МВт перебували на стадії будівництва, а потужність систем накопичення енергії перевищила 600 МВт.

Сергій Корецький / Фото: t.me/Koretskyi_official

Втім, галузь потребує додаткових коштів. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час наради з послами зазначив, що Фонд підтримки енергетики вже акумулював понад 2 млрд євро, проте "незабезпечена потреба галузі напередодні наступної зими - близько 650 мільйонів євро. Тому темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Ця зима об’єктивно буде складною". Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Кадрові зміни та стратегічний тиск на Кремль

Підготовка до суворого періоду стала причиною і внутрішньоурядових трансформацій. Аналітик Сергій Кузан у коментарі CNBC підкреслив: "По суті, уряд було реформовано та оновлено для перезапуску інституційних процесів і поліпшення координації між різними відомствами. Як стверджував президент Зеленський, головне завдання оновленого кабінету міністрів – забезпечити повну готовність енергетичної та оборонної інфраструктури до холодної погоди".

Разом з тим Україна нарощує власні удари по російській інфраструктурі. За даними Politico, удари по НПЗ вивели з ладу близько 40% основних нафтопереробних потужностей РФ, а атаки на логістичні гіганти на кшталт Wildberries покликані підвищити ціну війни для російського бізнесу.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер в інтерв'ю CNBC зазначив, що Володимир Путін спробує використати зиму для зламу України, але "рухається довгостроковим шляхом до поразки. Він не може впоратися з втратами на полі бою. Україна позбавляє Кремль нафтопереробних та експортних потужностей, що виснажує його бюджет". На думку Волкера: "Я думаю, він продовжить боротьбу взимку – вважаючи, що це може піти на користь Росії, – але до весни, я думаю, Путін зіткнеться з жорсткими обмеженнями у своїй агресивній війні, і йому доведеться погодитися на припинення вогню".

"Остання зима війни": заклик до суспільної єдності

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Українські посадовці наголошують, що успішне проходження зимового періоду залежить від консолідації всередині країни.

Виступаючи на нараді послів 3 серпня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до громадян із закликом тримати стрій: "На жаль, як казав попередній доповідач [перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики] пан Денис Анатолійович Шмигаль, треба готуватися до зими. Це теж правда. Але гарна частина в цьому, я процитую його слова: "Я сподіваюся, що ця зима буде остання в нашій війні". От я так само на це сподіваюся. Але ми маємо її пройти гідно і з єдністю. Це єдине, що може нас врятувати, бо в усіх інших випадках будуть проблеми". Дане відео опублікував "24 канал".

Очільник ОП зауважив, що противник розраховує на внутрішні протиріччя в Україні. "Коли Росія бачить, що в нас є єдність, вона завжди абсолютно інакше починає розмовляти, повірте. І на всіх переговорах я це на собі, можна сказати, відчував. Коли в тебе є сила і за тобою єдність, розмова нормальна. Коли починаються якісь незрозумілі процеси, які можуть якось впливати на розділення суспільства, взагалі розмовляти не будуть", – резюмував Буданов.

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Про джерело: CNBC CNBC - це американський кабельний телеканал і онлайн‑платформа, що спеціалізується на бізнес‑новинах, фінансових ринках та економіці. Канал належить корпорації NBCUniversal і був заснований у 1989 році. Його головний офіс розташований у місті Енглвуд‑Кліффс, штат Нью‑Джерсі. CNBC висвітлює біржові індекси, корпоративні новини, інвестиційні тенденції та глобальні економічні процеси, а також пропонує аналітику й коментарі від провідних експертів. Онлайн‑версія ресурсу, доступна за адресою www.cnbc.com, є одним із найпопулярніших світових джерел оперативної інформації про фінанси, бізнес і технології, орієнтованих як на професіоналів, так і на широку аудиторію.

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