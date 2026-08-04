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"Ми прийняли складне рішення": померла зірка фільму "Людина-павук"

Віталій Кірсанов
4 серпня 2026, 17:46
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Родичі актриси відключили її від апарату штучного підтримання життя.
Померла зірка фільму
Померла зірка фільму "Людина-павук" / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Трагедія сталася 15 квітня
  • Причиною смерті артистки став інсульт

Померла актриса Мері Рівера, яка зіграла бабусю найкращого друга Пітера Паркера - Неда Лідса - у фільмі "Людина-павук: Немає шляху додому". Її серце зупинилося у віці 82 років у місті Гонолулу на Гаваях. Про це пише TMZ

Трагедія сталася 15 квітня, але розповісти про це публічно члени родини Мері Рівери наважилися лише зараз. Вони повідомили, що причиною смерті актриси став інсульт, після якого вона опинилася у вкрай важкому стані.

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"Мері перенесла інсульт, і лікарі попередили, що її стан вкрай важкий. Нам казали, що навіть якщо вона вийде з коми, прогнози будуть невтішними. Тому ми прийняли складне рішення - відключити її від апарату штучного підтримання життя", - розповів родич актриси.

Глядачі побачили Мері Ріверу в ролі бабусі Неда Лідса, яка розрядила напружену атмосферу у сцені, де її онук і Мері Джейн Вотсон намагалися з’ясувати у Людини-павука з мультивсесвіту (у виконанні Ендрю Гарфілда), як повернути додому їхнього Пітера Паркера (Том Голланд). Вона зайшла до кімнати й попросила супергероя прибрати павутину з важкодоступного кута на стелі.

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Про особу: Мері Рівера

Мері Рівера - філіппіно-американська актриса, найбільш відома своєю яскравою епізодичною роллю Лоли (бабусі Неда Лідса) у блокбастері Marvel "Людина-павук: Немає шляху додому" (2021).

Мері Рівера народилася 2 червня 1943 року у філіппінському місті Ілоіло.

Більшу частину життя Мері Рівера не була пов’язана з кінематографом. Вона багато років служила церковною місіонеркою.

На кастинг її вмовила піти дочка, яка помітила оголошення про пошук літньої філіппінки. Для Рівери це був перший і єдиний акторський досвід у житті, яким вона дуже пишалася.

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