Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

Руслан Іваненко
19 січня 2026, 23:52
80
Ситуація зі світлом у Києві різниться залежно від районів міста і потроху стабілізується по мірі повернення генерації.
отключение света
Резервні лінії працюють нестабільно і світло у деяких районах зникає через перевантаження / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

  • Київ досі не відновив прогнозовані графіки відключень.
  • Пошкоджене обладнання та морози сповільнюють ремонт.
  • Ситуація зі світлом різниться в районах міста.

Київ не зміг відновити стабільні графіки відключень електроенергії через пошкодження обладнання, що відповідає за розподіл електричної енергії. Про це в коментарі УНІАН повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, ситуація зі світлом у столиці наразі значно різниться залежно від районів міста.

відео дня

"Електроживлення поволі повертається. В одних районах це більше ніж 4 через 12, чи 3 через 10. Навіть є райони, в яких світло є майже цілий день чи цілу ніч. Це означає, що генерація потроху повертається у столицю", – підкреслив експерт.

Причини затримки відновлення графіків

Рябцев зазначив, що столицю планували перевести на погодинні графіки відключень ще з 20 січня, проте численні пошкодження обладнання завадили цьому.

"Ніхто навіть не каже, коли вони з’являться, бо розраховують на одне, а виходить по-іншому. В них граничний термін був двадцяте число (січня, – ред.). Я думав, що на вихідних будемо зі стабілізаційними, але не вийшло", – наголосив експерт.

Енергетик також пояснив, що ремонт сповільнюється через прагнення киян увімкнути всі прилади відразу після відновлення електропостачання, а також через морози, що підвищують навантаження на мережу, пошкоджену після російських обстрілів.

"Світло вмикають. Проходить дві хвилини, і його немає. Що це означає? Це означає, що працює якась резервна лінія. "Укренерго" дає команду на вмикання, диспетчер вмикає, потужність піднімається і, потім все швидко встромляють… Резервна лінія на таку потужність, звісно, не розрахована… Добре, якщо спрацює автоматичний захист, а якщо ні, то те, що відремонтували, воно і згоріло", – пояснив Геннадій Рябцев.

Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію
Генерація енергії в Укранїні / Інфографіка: Главред

Масштаби удару і швидкість відновлення теплопостачання – думка експертів

Масштаби удару по Києву в ніч на 9 січня були безпрецедентними, проте відновлення теплопостачання пройшло на надзвичайно високому рівні, відзначають експерти.

"Навіть держави Євросоюзу навряд чи змогли б впоратися з подібним викликом настільки оперативно", – зазначив Олександр Харченко, директор Центру енергетичних досліджень.

Експерт пояснив, що ключовим фактором стала попередня підготовка. "Київтеплоенерго" заздалегідь опрацьовувало сценарії надзвичайних ситуацій, проводило інструктажі для відповідальних осіб та відпрацьовувало дії у разі аварій. Після виведення з ладу найбільших теплоджерел фахівці швидко скинули воду в проблемних ділянках і переключилися на альтернативні потужності.

Наслідки і прогноз відновлення

Водночас фахівець попереджає про наслідки для частини столичних будинків.

"Близько 100-150 тисяч киян можуть залишитися без опалення до весни через труби, які від морозу можуть потріскати", – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, для повного відновлення необхідний технічний аудит кожного будинку – близько 50-100 об’єктів. Далі потрібно бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через Prozorro та виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію весь процес може тривати 8–10 місяців.

"Це великий виклик для столиці, і важливо, щоб усі етапи були виконані максимально професійно та без затримок", – підкреслив Попенко.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по українській енергетиці. За оптимістичним сценаріїєм, атак не буде й енергетики відновлять роботу. Реалістичний передбачає, що РФ здійснить кілька атак, що ускладнить відновлення, а негативний – до кінця зими зруйнують всі генеруючі потужності, великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

Крім того, у вівторок, 20 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, що масштаби удару, який Київ пережив в ніч на 9 січня, були безпрецедентними, проте швидкість і ефективність відновлення теплопостачання виявилися на надзвичайно високому рівні.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

23:52Енергетика
Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

21:35Україна
"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

21:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Останні новини

01:03

Як часто мити авто взимку експерти назвали точну кількість процедур

19 січня, понеділок
23:59

Ремонт будинку відкрив справжній скарб: схованка в стелі принесла шалені гроші

23:52

Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

23:47

До титулу і дітей: Меган Маркл показала початок стосунків з принцом Гаррі

23:23

Усунення Путіна: розкрито ймовірний сценарій змови в КремліВідео

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
22:56

Від розсади до врожаю: експерт назвав три групи добрив, які реально працюютьВідео

22:44

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

22:39

Невпізнаваний Максим Галкін розкрив правду про свій вік

22:32

Життя різко перевернулося: жінка дізналася про незвичайну вагітність

Реклама
22:21

Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня

22:01

"Вова, який у Б-класі": Олена Зеленська дала зворушливий коментар про чоловіка

21:35

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФВідео

21:31

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

21:24

Жовті плями на стелі зникнуть за пів години: домашній метод, який реально працює

21:11

Графіки охоплять увесь день: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 20 січняФото

21:11

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

20:42

Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який "сюрприз" готують для РФ

20:39

Як вберегти димар від сажі під час морозів: три золоті правила досвідчених пічників

20:32

Морози більше не страшні: чим утеплити двері, щоб у будинку відразу стало теплоВідео

19:19

Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

Реклама
19:13

Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

19:10

Бої за Покровськ тривають: що задумали окупантиПогляд

19:06

РФ наростила ударний потенціал: висока загроза масованої атаки найближчим часом

19:04

Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

18:43

Бюджетне рішення для зими: як прибрати протяг з вікон раз і назавжди

18:35

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:20

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня

18:09

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

18:07

Кім: В умовах критичних загроз швидкість важливіша за бюрократію, а безпека людей вища за закон

17:51

Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

17:47

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

17:46

Коти це ненавидять: 6 неочевидних речей, які дратують їх найбільше

17:45

Москва боялась - для чого СРСР викрав з України череп легендарного отамана СіркаВідео

17:31

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиноюФото

17:21

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:07

РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме "пауза"

17:02

Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарійВідео

17:00

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО, - експерт

16:59

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

16:39

РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: "Флеш" попередив про ризик катастрофи

Реклама
16:38

Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти