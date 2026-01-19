Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

Ситуація зі світлом у Києві різниться залежно від районів міста і потроху стабілізується по мірі повернення генерації.

https://glavred.net/energy/kogda-kiev-vernetsya-k-grafikam-otklyucheniy-ekspert-proyasnil-situaciyu-10733726.html Посилання скопійоване

Резервні лінії працюють нестабільно і світло у деяких районах зникає через перевантаження / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

Київ досі не відновив прогнозовані графіки відключень.

Пошкоджене обладнання та морози сповільнюють ремонт.

Ситуація зі світлом різниться в районах міста.

Київ не зміг відновити стабільні графіки відключень електроенергії через пошкодження обладнання, що відповідає за розподіл електричної енергії. Про це в коментарі УНІАН повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, ситуація зі світлом у столиці наразі значно різниться залежно від районів міста.

відео дня

"Електроживлення поволі повертається. В одних районах це більше ніж 4 через 12, чи 3 через 10. Навіть є райони, в яких світло є майже цілий день чи цілу ніч. Це означає, що генерація потроху повертається у столицю", – підкреслив експерт.

Причини затримки відновлення графіків

Рябцев зазначив, що столицю планували перевести на погодинні графіки відключень ще з 20 січня, проте численні пошкодження обладнання завадили цьому.

"Ніхто навіть не каже, коли вони з’являться, бо розраховують на одне, а виходить по-іншому. В них граничний термін був двадцяте число (січня, – ред.). Я думав, що на вихідних будемо зі стабілізаційними, але не вийшло", – наголосив експерт.

Енергетик також пояснив, що ремонт сповільнюється через прагнення киян увімкнути всі прилади відразу після відновлення електропостачання, а також через морози, що підвищують навантаження на мережу, пошкоджену після російських обстрілів.

"Світло вмикають. Проходить дві хвилини, і його немає. Що це означає? Це означає, що працює якась резервна лінія. "Укренерго" дає команду на вмикання, диспетчер вмикає, потужність піднімається і, потім все швидко встромляють… Резервна лінія на таку потужність, звісно, не розрахована… Добре, якщо спрацює автоматичний захист, а якщо ні, то те, що відремонтували, воно і згоріло", – пояснив Геннадій Рябцев.

Генерація енергії в Укранїні / Інфографіка: Главред

Масштаби удару і швидкість відновлення теплопостачання – думка експертів

Масштаби удару по Києву в ніч на 9 січня були безпрецедентними, проте відновлення теплопостачання пройшло на надзвичайно високому рівні, відзначають експерти.

"Навіть держави Євросоюзу навряд чи змогли б впоратися з подібним викликом настільки оперативно", – зазначив Олександр Харченко, директор Центру енергетичних досліджень.

Експерт пояснив, що ключовим фактором стала попередня підготовка. "Київтеплоенерго" заздалегідь опрацьовувало сценарії надзвичайних ситуацій, проводило інструктажі для відповідальних осіб та відпрацьовувало дії у разі аварій. Після виведення з ладу найбільших теплоджерел фахівці швидко скинули воду в проблемних ділянках і переключилися на альтернативні потужності.

Наслідки і прогноз відновлення

Водночас фахівець попереджає про наслідки для частини столичних будинків.

"Близько 100-150 тисяч киян можуть залишитися без опалення до весни через труби, які від морозу можуть потріскати", – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, для повного відновлення необхідний технічний аудит кожного будинку – близько 50-100 об’єктів. Далі потрібно бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через Prozorro та виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію весь процес може тривати 8–10 місяців.

"Це великий виклик для столиці, і важливо, щоб усі етапи були виконані максимально професійно та без затримок", – підкреслив Попенко.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по українській енергетиці. За оптимістичним сценаріїєм, атак не буде й енергетики відновлять роботу. Реалістичний передбачає, що РФ здійснить кілька атак, що ускладнить відновлення, а негативний – до кінця зими зруйнують всі генеруючі потужності, великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

Крім того, у вівторок, 20 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, що масштаби удару, який Київ пережив в ніч на 9 січня, були безпрецедентними, проте швидкість і ефективність відновлення теплопостачання виявилися на надзвичайно високому рівні.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред