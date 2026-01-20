Рус
Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

Руслана Заклінська
20 січня 2026, 17:57
Укренерго ввело в частині областей жорсткі аварійні відключення.
Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Міненерго, ДСНС

Головне:

  • В Україні діють аварійні відключення світла
  • Найскладніше - у Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях
  • У Чернігівській області діє спеціальний графік аварійних відключень

В Україні вимушено запроваджено аварійні відключення світла, подекуди - досить жорсткі. Найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, наразі в областях ліквідовують наслідки масованої ракетно-дронової атаки, здійсненої ворогом уночі та вранці. Найдовша тривалість знеструмлень поза графіками у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також - на Полтавщині.

"Фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога", - йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають громадян, у яких наразі є світло, економно користуватися електроенергією. Варто обмежити використання потужних приладів, вимикати зайве освітлення, не вмикати одразу після появи світла енергоємну техніку та, за можливості, переносити прання чи інші витратні процеси на нічні години або відкласти їх до стабілізації ситуації.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Спеціальні відключення на Чернігівщині

В Чернігівській області діє спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ). Чернігівобленерго повідомило, що без світла наразі перебувають 87% споживачів.

"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", - йдеться у дописі.

В обленерго нагадали, що СГАВ вводиться виключно за командою Укренерго.

"Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК", - йдеться у заяві.

Атака по Україні 20 січня - останні новини

Як повідомляв Главред, 20 січня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. Внаслідок удару без тепла залишилися 5 635 багатоповерхівок, а лівий берег столиці залишився без водопостачання.

Вранці того ж дня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеської області. У Чорноморську БПЛА влучив у багатоповерхівку, пошкоджено фасад і скління. Також постраждав об’єкт енергетики в Одеському районі.

У Рівненській області росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури. Через це понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла, у кількох будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго новини України відключення світла електроенергія
Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 20 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 20 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

