Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

Укренерго закликає українців економно споживати електроенергію та стежити за оновленнями графіків відключень.

Графіки відключень можуть змінюватися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

21 січня в Україні будуть погодинні відключення світла

Обмеження стосуються промислових споживачів

Всі регіони країни потрапляють під графік відключень

У середу, 21 січня, у всіх регіонах України будуть застосовані погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти, що значно ускладнили роботу енергосистеми країни.

У НЕК "Укренерго" нагадують, що ситуація може змінюватися щогодини, тому точний час та обсяг відключень у вашому регіоні слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо." — закликають в компанії.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка мета російських ударів по Києву – думка експерта

Російські війська цілеспрямовано атакують ключові об’єкти енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що створює серйозні ризики для стабільної роботи енергосистеми Києва. Таку оцінку ситуації озвучив директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, в умовах постійних ракетно-дронових ударів неможливо гарантувати безперебійну роботу енергетичної системи, оскільки масштаби потенційних пошкоджень важко передбачити заздалегідь. Експерт наголошує, що наразі ключовим фактором захисту енергетичної інфраструктури залишається ефективна робота сил протиповітряної оборони.

Сергієнко підкреслює, що будь-які прогнози щодо наслідків майбутніх атак є умовними, а енергосистема змушена функціонувати в режимі постійної адаптації до загроз.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні вимушено запроваджено аварійні відключення світла, подекуди - досить жорсткі. Найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях.

Крім того, комунальні служби усувають наслідки російського терору, проте ситуація покращиться, коли зміниться погода, заявила прес-секретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

Нагадаємо, що країна-агресорка вночі та зранку 20 січня масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Внаслідок удару постраждали кілька українських електричних підстанцій, що мають важливе значення для ядерної безпеки.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

