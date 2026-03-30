В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що Україна втратила 1,5 ГВт потужності.

В Україні різко посилять відключення світла

Ключові тези експерта:

Плановий ремонт блоків знизив потужність енергосистеми на 1,5 ГВт

Циклон із дощами зменшив ефективність сонячної генерації з 22% до 6%

Можливі дефіцити електроенергії, особливо вранці та ввечері

В енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків. Уже найближчої доби можливе запровадження графіків обмежень електроенергії. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.Live.

За словами експерта, зараз у плановий ремонт вивели одразу два атомні енергоблоки. Це спричинило втрату близько 1,5 ГВт потужності в системі. Такі роботи проводять заздалегідь, щоб максимально підготувати українську енергосистему до стабільної роботи восени та взимку.

"Це плановий ремонт, почали його раніше, щоб в осінь вже зайти з повністю відремонтованими об’єктами", - пояснив експерт.

Ситуацію суттєво ускладнює циклон, що накрив Україну. Через дощі та щільну хмарність ефективність сонячної генерації різко впала - із 22% до приблизно 6% від встановленої потужності.

Ігнатьєв наголосив, що така ситуація може призвести до дефіциту електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години. За його словами, відключення електроенергії найбільш імовірні у регіонах, де триматиметься дощова погода.

Водночас Укренерго намагається рівномірно розподіляти електроенергію по країні, щоб мінімізувати незручності для населення.

Як повідомляв Главред, 28 березня у Києві через перебої з електропостачанням на лівому березі міста частково припинили подачу води та почалися перебої у роботі транспорту.

Також 25 березня російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Чернігівському районі. Внаслідок атаки близько 150 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Крім цього, 23 березня у Києві та Київській області, графіки погодинних відключень перестали діяти. За розпорядженням Укренерго застосовано екстрені аварійні відключення електроенергії.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

