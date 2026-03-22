Українців попередили про нові графіки: коли відбуватимуться відключення електроенергії

Головне:
- У понеділок обмежуватимуть електропостачання у всіх регіонах України
- Ситуація в енергосистемі України може змінитися
Національна енергетична компанія "Укренерго" у понеділок обмежить електропостачання у всіх регіонах України.
Обмеження для споживачів заплановані з 17:00 до 22:00 23 березня, йдеться в повідомленні НЕК.
"Завтра, 23 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – зазначається в повідомленні.
Разом з тим підкреслюється, що причиною введення обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Тим часом у НЕК також додають, що ситуація в енергосистемі може змінитися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
