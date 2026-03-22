Українців попередили про нові графіки: коли відбуватимуться відключення електроенергії

В Україні будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.

https://glavred.net/ukraine/ukraincev-predupredili-o-novyh-grafikah-kogda-budut-otklyuchat-elektroenergiyu-10751039.html Посилання скопійоване

Українцям повідомили терміни нових відключень

Головне:

У понеділок обмежуватимуть електропостачання у всіх регіонах України

Ситуація в енергосистемі України може змінитися

Національна енергетична компанія "Укренерго" у понеділок обмежить електропостачання у всіх регіонах України.

Обмеження для споживачів заплановані з 17:00 до 22:00 23 березня, йдеться в повідомленні НЕК.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"Завтра, 23 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – зазначається в повідомленні.

Разом з тим підкреслюється, що причиною введення обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

Тим часом у НЕК також додають, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

/ Укроенерго

/ Главред

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред