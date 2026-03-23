Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

У низці регіонів України через складну ситуацію в енергосистемі запровадили екстрені та аварійні відключення електроенергії, вказали в "Укренерго".

Чому немає світла - в Україні ввели екстрені відключення, що відомо

В деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла

Причиною обмежень є наслідки російських ударів

В ряді регіонів України графіки погодинних відключень світла більше не діють. За розпорядженням Укренерго застосовано екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні.

У "Черкасиобленерго" повідомили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 23 березня з 19:22 у Черкаській області було запроваджено графіки аварійних відключень за вказівкою НЕК "Укренерго".

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Є необхідність у ощадливому споживанні електроенергії", - вказали енергетики.

Згодом в "Укренерго" уточнили, що складна ситуація в енергосистемі, спричинена російськими обстрілами, змусила застосувати аварійні відключення електроенергії в окремих регіонах України.

Водночас раніше оприлюднені графіки відключень у цих регіонах наразі не актуальні і не використовуються.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у понеділок, 23 березня, в усіх регіонах України заплановано обмеження електропостачання. Згідно з повідомленням енергетиків, для споживачів вони діятимуть у період з 17:00 до 22:00.

Зокрема, у Сумах 23 березня вимикатимуть за графіками. В обленерго пояснюють, що такі заходи пов’язані з наслідками ворожих ударів, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

Також 21 березня ввечері на лівому березі Києва сталося аварійне відключення: частина житлових будинків залишилася без електрики та водопостачання. Місцеві жителі повідомляли, що перед цим у небі спостерігалися яскраві спалахи, після яких у деяких районах почалися перебої зі світлом.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

