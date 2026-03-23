Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Про що йдеться у матеріалі:
- В деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла
- Причиною обмежень є наслідки російських ударів
В ряді регіонів України графіки погодинних відключень світла більше не діють. За розпорядженням Укренерго застосовано екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК.
"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні.
У "Черкасиобленерго" повідомили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 23 березня з 19:22 у Черкаській області було запроваджено графіки аварійних відключень за вказівкою НЕК "Укренерго".
"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Є необхідність у ощадливому споживанні електроенергії", - вказали енергетики.
Згодом в "Укренерго" уточнили, що складна ситуація в енергосистемі, спричинена російськими обстрілами, змусила застосувати аварійні відключення електроенергії в окремих регіонах України.
Водночас раніше оприлюднені графіки відключень у цих регіонах наразі не актуальні і не використовуються.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - наголосили в "Укренерго".
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у понеділок, 23 березня, в усіх регіонах України заплановано обмеження електропостачання. Згідно з повідомленням енергетиків, для споживачів вони діятимуть у період з 17:00 до 22:00.
Зокрема, у Сумах 23 березня вимикатимуть за графіками. В обленерго пояснюють, що такі заходи пов’язані з наслідками ворожих ударів, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.
Також 21 березня ввечері на лівому березі Києва сталося аварійне відключення: частина житлових будинків залишилася без електрики та водопостачання. Місцеві жителі повідомляли, що перед цим у небі спостерігалися яскраві спалахи, після яких у деяких районах почалися перебої зі світлом.
Інші новини:
- Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters
- РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони
- "Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
