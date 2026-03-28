Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

У Києві через перебої з електропостачанням частина районів залишилася без світла, води та зіткнулася з збоями в роботі громадського транспорту і метро.

https://glavred.net/energy/chast-kieva-ostalas-bez-sveta-i-vody-metro-ostanovilos-chto-izvestno-10752542.html Посилання скопійоване

Частина Києва залишилась без світла і води - що відомо

Про що йдеться у матеріалі:

У Києві стались перебої з електропостачанням

В деяких районах столиці немає води

Частина районів Києва залишилась без електропостачання. Через відключення світла повідомляється про припинення подачі води до ряду районів столиці, також фіксувались перебої в роботі метро. Про це повідомляють КМДА, Київводоканал та Київський метрополітен.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що на лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням, що спричинило зміни в роботі транспорту, однак наразі рух поступово відновлюється.

відео дня

На цій частині міста спостерігалися проблеми з напругою, які вплинули на роботу громадського транспорту — зокрема, частина наземного електротранспорту функціонувала з перебоями.

У Київськосу метрополітені пояснили, що через раптову втрату живлення від зовнішніх джерел рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово здійснювався лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Згодом її роботу повністю відновили у звичайному режимі, тоді як "синя" та "зелена" лінії від початку працювали без змін.

У Київпастрансі уточнили, що через ситуацію тимчасово зупинялися кілька тролейбусних і трамвайних маршрутів. Йдеться про:

тролейбусні маршрути: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайні маршрути: 8, 28, 29, 33, 35.

Наразі їхній рух також поступово відновлюється, а про повну стабілізацію електропостачання та роботи транспорту повідомлять додатково.

"У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах. Фахівці Київводоканалу вже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів.", - повідомили в "Київводоканалі".

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 березня російські окупаційні війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Чернігівському районі, через що без електропостачання залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Водночас 23 березня в окремих регіонах України скасували графіки погодинних відключень і перейшли до екстрених обмежень. Пізніше в "Укренерго" пояснили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, довелося запровадити аварійні відключення світла в низці областей.

Крім того, цьогоріч опалювальний сезон можуть завершити раніше звичних термінів. Уже з 28 березня в оселях українців може припинитися подача тепла через ризик нестачі газу для теплокомуненерго.

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред