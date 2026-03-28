Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

Про що йдеться у матеріалі:
- У Києві стались перебої з електропостачанням
- В деяких районах столиці немає води
Частина районів Києва залишилась без електропостачання. Через відключення світла повідомляється про припинення подачі води до ряду районів столиці, також фіксувались перебої в роботі метро. Про це повідомляють КМДА, Київводоканал та Київський метрополітен.
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що на лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням, що спричинило зміни в роботі транспорту, однак наразі рух поступово відновлюється.
На цій частині міста спостерігалися проблеми з напругою, які вплинули на роботу громадського транспорту — зокрема, частина наземного електротранспорту функціонувала з перебоями.
У Київськосу метрополітені пояснили, що через раптову втрату живлення від зовнішніх джерел рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово здійснювався лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Згодом її роботу повністю відновили у звичайному режимі, тоді як "синя" та "зелена" лінії від початку працювали без змін.
У Київпастрансі уточнили, що через ситуацію тимчасово зупинялися кілька тролейбусних і трамвайних маршрутів. Йдеться про:
- тролейбусні маршрути: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;
- трамвайні маршрути: 8, 28, 29, 33, 35.
Наразі їхній рух також поступово відновлюється, а про повну стабілізацію електропостачання та роботи транспорту повідомлять додатково.
"У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах. Фахівці Київводоканалу вже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів.", - повідомили в "Київводоканалі".
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 березня російські окупаційні війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Чернігівському районі, через що без електропостачання залишилися близько 150 тисяч споживачів.
Водночас 23 березня в окремих регіонах України скасували графіки погодинних відключень і перейшли до екстрених обмежень. Пізніше в "Укренерго" пояснили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, довелося запровадити аварійні відключення світла в низці областей.
Крім того, цьогоріч опалювальний сезон можуть завершити раніше звичних термінів. Уже з 28 березня в оселях українців може припинитися подача тепла через ризик нестачі газу для теплокомуненерго.
Інші новини:
- Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи
- У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет: бойове хрещення буде в Україні
- Мирні переговори зайшли в глухий кут: Зеленський розкрив головну проблему
Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
