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Атаки РФ погіршили ситуацію перед зимою: в Укренерго розкрили ситуацію

Руслана Заклінська
16 жовтня 2026, 20:55
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Останні російські удари по енергетичній інфраструктурі дещо погіршили прогнози НЕК "Укренерго" щодо проходження зимового періоду.
Атаки РФ погіршили ситуацію перед зимою: в Укренерго розкрили ситуацію
Укренерго повідомило про погіршення прогнозу на зиму / Колаж: Главред, фото: Укренерго

Ключові тези Зайченка:

  • Удари РФ по ТЕС і підстанціях погіршили прогноз на зиму
  • Ситуація складніша, ніж очікувалося, але не критична
  • Головне завдання енергетиків - швидко відновити пошкоджені об’єкти

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру погіршують підготовку України до опалювального сезону. Через пошкодження об'єктів теплової генерації та електропідстанцій ситуація складніша, ніж прогнозувалося раніше, однак наразі не є критичною. Про це повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко на форумі "Енергія бізнесу 2026", передає Інтерфакс-Україна.

"Уже гірше на поточний момент, тому що є влучання по ТЕС, які мали б бути готові до зими. Так, трохи гірше прогнозу, але не критично", - сказав Зайченко.

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За словами очільника Укренерго, за роки повномасштабної війни населення та бізнес навчилися пристосовуватися до відключень електроенергії. Водночас роботу над забезпеченням енергетичної стійкості потрібно продовжувати.

"Не перший рік усі живуть в умовах війни і розуміють, що потрібно думати про те, яким чином забезпечити себе у випадку втрати живлення від енергосистеми. Але й надалі бізнесу треба думати про те, щоб оптимізувати своє споживання електроенергії й забезпечити максимальну ефективність роботи в умовах обмежень", - наголосив Зайченко.

Атаки РФ погіршили ситуацію перед зимою: в Укренерго розкрили ситуацію
Генерція електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Він також відповів на запитання про те, чи могла б відсутність попереджень про російські атаки балістичними ракетами вплинути на роботу компанії. На думку Зайченка, це навряд чи змінило б дії компанії.

Зайченко також зауважив, що 14 жовтня Росія здійснила одну з наймасованіших від початку повномасштабної війни атак на об'єкти Укренерго. Основними цілями російських ударів стали електричні підстанції. За словами керівника компанії, першочерговим завданням після атаки є якнайшвидше відновлення пошкоджених об'єктів.

Чи можуть в Україні запровадити графіки подачі води - думка експерта

В Україні можуть запровадити графіки подачі води у разі тривалих відключень електроенергії. Причиною можуть стати перебої в роботі обладнання водоканалів, розповів в ефірі Ранок.LIVE директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь.

За його словами, автономні джерела живлення допомагають підтримувати роботу систем водопостачання. Однак їхніх можливостей може бути недостатньо для повноцінного забезпечення водою. Зокрема, тиску в мережі може не вистачати для подачі води на верхні поверхи багатоповерхівок.

"Графіки води будуть, тому що це буде пов'язано з підвозом пального, як мінімум, і з зупинками генераторів, які подають. Електропостачальне розподілене обладнання не може постійно працювати", - пояснив Шкінь.

Водночас експерт зазначив, що в більшості міст вода може бути доступною щонайменше раз на добу протягом кількох годин. Конкретна ситуація залежатиме від тривалості знеструмлень і можливостей місцевих систем водопостачання.

Удари РФ по енерегетиці - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Волинська обласна військова адміністрація повідомила про нічну атаку близько 20 ворожих безпілотників і масове знеструмлення регіону. Енергетики працювали над відновленням після удар дронів по Волині, через яку без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів про початок ударів по українських енергооб’єктах і мостах. Він також повідомив про ураження об’єктів залізничного транспорту, дата-центрів та низки металургійних підприємств.

Також Укренерго повідомило про запровадження аварійних відключень у кількох областях через пошкодження після обстрілів. В компанії пояснили, що в певних регіонах графіки відключень більше не діють.

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Про персону: Віталій Зайченко

Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.

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