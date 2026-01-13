Транспорт стоїть, сотні будинків без тепла: у Києві критичний дефіцит електроенергії

Електроенергії не вистачає навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Після обстрілу у ніч на 13 січня у Києві критична ситуація з електропостачанням. Через дефіцит електроенергії навіть критична інфраструктура працює в обмеженому режимі. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"В столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - заявив він.

Через гострий брак напруги в мережі компанія "Київпастранс" була змушена тимчасово призупинити рух усього електротранспорту на правому березі Кєва. Наразі невідомо, коли тролейбуси та трамваї зможуть повернутися на маршрути.

"Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів", - повідомили в КП "Київпастранс".

Окрім проблем зі світлом, кияни зіткнулися з холодом у квартирах. За словами Кличка, наразі близько 500 багатоповерхівок залишаються без опалення. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, намагаючись відновити теплопостачання в умовах дефіциту енергії.

Мер Києва також спростував чутки про нібито масове закриття великих торговельних мереж.

"Інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності! Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - заявив він.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд працює над поверненням повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів. Одним із ключових рішень став перегляд списку об’єктів критичної інфраструктури. За її словами, це дозволило вивільнити та додати в загальну мережу 1 ГВт електричної потужності, що вже зараз допомагає балансувати систему.

"У районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, за дорученням Уряду ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів", - зазначила вона.

Також по всій країні розгортають додаткові Пункти незламності з урахуванням ситуації на місцях. Свириденко запевнила, що ситуація із забезпеченням продуктами перебуває під повним контролем. Міністерство економіки напряму координує роботу з великими рітейл-мережами, щоб оперативно реагувати на їхні запити.

"Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії.Роботи на всіх енергообʼєктах тривають. Дякую всім службам, енергетикам у ремонтних бригадах", - додала прем'єрка.

