Світла не буде по 15 годин: жорсткі графіки відключень на Львівщині на 17 січня

Руслана Заклінська
16 січня 2026, 19:27
У деяких споживачів світла не буде понад 15 годин на добу.
Відключення світла на Львівщині 17 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які графіки відключень діятимуть на Львівщині 16 січня
  • Чи стосуватимуться відключення всіх груп споживачів
  • Як і де дізнатися свою групу відключень

У суботу, 17 січня, у Львові та області застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть для всіх груп. Про це повідомило Львівобленерго.

За даними обленерго, у суботу чотири групи перебуватимуть без електропостачання до 15 годин 30 хвилин на добу. Електроенергію вимикатимуть від двох до трьох разів на добу.

Причиною обмежень є значний дефіцит потужності протягом доби. Енергетики заклюкають економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням.

Графік відключень на 17 січня

Група 1

  • 1.1: 00:00–07:00, 09:30–16:00, 18:00–20:00.
  • 1.2: 04:00–11:00, 14:00–21:00.

Група 2

  • 2.1: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–21:00.
  • 2.2: 00:00–04:00, 07:00–12:00, 14:30–17:00, 21:30–24:00.

Група 3

  • 3.1: 00:00–07:00, 11:00–17:00, 21:30–24:00.
  • 3.2: 04:00–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00.

Група 4

  • 4.1: 00:00–04:00, 08:00–14:30, 17:00–20:00.
  • 4.2: 04:00–07:30, 11:30–18:00, 21:00–24:00.

Група 5

  • 5.1: 00:00–04:00, 07:30–13:30, 16:00–21:30.
  • 5.2: 00:00–04:00, 07:00–11:30, 14:30–21:30.

Група 6

  • 6.1: 04:00–10:30, 13:30–20:30.
  • 6.2: 04:00–09:30, 12:00–17:00, 20:30–24:00.
Графіки погодинних відключень на 17січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися свою групу відключень споживачі можуть на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом. Енергетики закликають стежити за оновленнями та заздалегідь планувати використання електроприладів.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Пункти незламності у Львові

У Львові працюють пункти незламності першої черги. Їх розгорнули на 21 локації в усіх районах міста. Також пункти незламності діють на базі кожного пожежно-рятувального підрозділу Львівщини. Там цілодобово можна підзарядити мобільні телефони й інші гаджети, зігрітися, випити гарячі напої та отримати необхідну допомогу й консультації.

За даними ЛМР, у місті діє три черги "пунктів незламності": перша черга - 21 пункт; друга черга - 147 пунктів; третя черга - близько тисячі локацій. Адреси можна дізнатися на сайті Львівської міської ради.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у суботу, 17 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Світло вимикатимуть у всіх регіонах, повідомили в Укренерго.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що будинки з електроопаленням в Україні включать до переліку критичної інфраструктури, тож планових відключень для них не буде. Світло можуть вимикати лише у разі аварійних знеструмлень.

Як повідомляв Главред, на Полтавщині посилили заходи з енергозбереження через складну ситуацію в енергосистемі. Таке рішення ухвалила Рада оборони області.

Читайте також:

Про джерело: Львівобленерго

Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі.

Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

відключення світла Львів
