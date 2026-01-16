Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

Руслана Заклінська
16 січня 2026, 15:17
264
Уряд зобов'язав "Укрзалізницю", "Нафтогаз" та "Укроборонром" поділитися електроенергією з людьми.
Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення
Уряд заборонив вимикати світло в оселях з електроопаленням / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Шмигаля:

  • У будинках з електроопаленням не будуть вимикати світло
  • Проте їх можуть знеструмити під час аварійних відключень
  • "Укрзалізниця", "Нафтогаз" і "Укроборонпром" мають збільшити закупівлю імпортної електроенергії

Будинки з електроопаленням в Україні будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, тому планових відключень для них не передбачено. Водночас їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Уряд та штаб з ліквідації наслідків обстрілів уже протокольно оформили рішення, згідно з яким житлові будинки з електроопаленням більше не підпадатимуть під планові обмеження.

відео дня

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури - ред.), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також", - сказав Шмигаль.

Компанії зобов’язали поділитися світлом

Щоб вивільнити більше внутрішньої генерації для потреб населення, уряд надав термінове доручення "Укрзалізниці", "Нафтогазу" та "Укроборонпрому". Вони зобов'язані збільшити закупівлю імпортної електроенергії до не менше 50% від власних потреб.

Шмигаль зазначив, що Україна має технічну можливість отримувати до 2,3 ГВт з Європи, проте зараз існує "перекіс".

"У нас зараз перекіс: на нічні години імпорт закуповується в повному об'ємі, а вдень, на жаль, імпортується менше 30% від фізичних спроможностей", - розповів міністр енергетики.

За його словами, для виправлення ситуації найближчими днями НКРЕКП підвищить прайс-кепи для денних годин, що зробить закупівлю європейської електрики вигіднішою та дозволить залучити максимум потужності в пікові години.

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Яка ситуація з електрикою в Києві - пояснення експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергетикою в Києві зараз надзвичайно складна. Через масовані удари по теплоелектроцентралях і морози в -15 °C електрики вистачає лише приблизно на третину столиці.

Харченко пояснив, що можна було б стабілізувати графіки відключень.

"Зараз іде відновлення, але ці кілька днів дуже важкі. Десь за тиждень ми би мали просто стабільні графіки. Вони були б 8-10 годин на добу, але вони були б стабільні, передбачувані, нормальні. За два тижні ми б мали графіки 4-6 годин на добу. І далі крок за кроком ставало б краще. Але, на жаль, атаки ми зараз прогнозувати не можемо, а вони в цей графік точно втрутяться", - підкреслив він.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що найбільші проблеми з електропостачанням зараз спостерігаються в Києві та Київській області, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях і прифронтових громадах. За його словами, всі електростанції за час війни зазнали ударів, але система залишається цілісною.

Також в ніч на 16 січня російські війська атакували енергетичні об’єкти в кількох областях України, спричинивши знеструмлення. Найскладніша ситуація - у Києві та Київській області. Крім цього, без світла залишаються споживачі в Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській областях та на Одещині.

Як повідомляв Главред, у Києві різко зросло навантаження на енергосистему, через що кількість аварій суттєво збільшилася. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через пошкоджені об’єкти та сильні морози (до -17°C) ситуація залишається складною, а частина енергетики потребує тривалого відновлення.

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:25Війна
Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:17Україна
"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

15:03Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

Останні новини

16:52

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

16:43

Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

16:27

Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

16:25

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:13

Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
16:12

Найдовша нота і сенсація в Threads: як LELÉKA стали фаворитами НацвідборуВідео

16:12

Мають серйозні наміри: у ЗСУ сказали, на що націляться росіяни навесні

15:59

На Полтавщині вводять додаткові обмеження електроенергії - що зміниться

15:32

Павло Зібров зіграв у романтичній комедії: кого втілив співакВідео

Реклама
15:24

Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

15:17

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:05

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

15:03

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

15:01

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

14:54

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

14:45

До сьогодні в України не було ракет до систем ППО: тривожна заява Зеленського

14:19

План ЄС щодо членства України зіткнувся з потужним опором – FT

14:11

Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

13:59

Києві всі університети переходять на дистанційку: як навчатимуться студенти

13:57

Ворожим БПЛА обламали крила: ВМС показали кадри розгромленого заводу в РФВідео

Реклама
13:54

Як довго в Україні будуть морози та чи чекати на потепління - прогноз синоптикині

13:53

Не для краси: стюардеса пояснила, навіщо носить хустину на шиї під час роботи

13:39

Дрібний сніг і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:26

"Зі мною щось не так": Аліна Гросу розповіла, як не могла завагітніти

13:12

Ціна перевалила за 100 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

13:09

"Роби все, що хочеш": Могилевська прийняла рішення щодо старшої дочки

12:42

"Цікаві хлопці": російська співачка зізналася в любові до українських музикантів

12:42

В Одесі хочуть скоротити комендантську годину: до котрої години можна буде гуляти

12:35

Гороскоп на завтра 17 січня: Терезам - страх, Водоліям - невдача

12:32

Після нічного удару РФ в низці областей є знеструмлення: де ситуація найгірша

12:19

Фіналістку Нацвідбору спіймали на співпраці з росіянином - співачка відповіла

12:17

У путініста Кіркорова нові проблеми - влада РФ взялася за співака

12:14

Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів

12:00

Гороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падіньВідео

11:46

Оксамит, патина і характер: як виглядатиме модний інтер'єр у 2026 році

11:28

Мільйон рублів за ніч: Лорак пішла на радикальні заходи для порятунку шлюбу

11:26

Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: яка там зараз ситуація

11:24

Чому зимова куртка не тримає тепло: простий трюк швидко виправить ситуацію

11:18

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, найгірше в Києві - Шмигаль

11:17

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Реклама
11:00

Любовний гороскоп 2026: на які знаки зодіаку чекають кризи і весілля в новому роціВідео

10:31

Чому 17 січня не можна ділитися своїми планами з іншими: яке церковне свято

10:31

Monokate висміяла Jerry Heil у пародії після гучної заяви про Нацвідбір — деталіВідео

10:27

"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

10:06

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

09:41

"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

09:29

Кремль зриває на Києві злість через революцію в ІраніПогляд

09:21

Золото Полуботка в Україні: де його шукають та що за нього мали отримати українціВідео

09:11

Армія РФ захопила Красногірське та просунулася ще на трьох ділянках — DeepState

09:03

В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти