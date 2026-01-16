Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

Уряд зобов'язав "Укрзалізницю", "Нафтогаз" та "Укроборонром" поділитися електроенергією з людьми.

Уряд заборонив вимикати світло в оселях з електроопаленням / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Шмигаля:

У будинках з електроопаленням не будуть вимикати світло

Проте їх можуть знеструмити під час аварійних відключень

"Укрзалізниця", "Нафтогаз" і "Укроборонпром" мають збільшити закупівлю імпортної електроенергії

Будинки з електроопаленням в Україні будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, тому планових відключень для них не передбачено. Водночас їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Уряд та штаб з ліквідації наслідків обстрілів уже протокольно оформили рішення, згідно з яким житлові будинки з електроопаленням більше не підпадатимуть під планові обмеження.

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури - ред.), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також", - сказав Шмигаль.

Компанії зобов’язали поділитися світлом

Щоб вивільнити більше внутрішньої генерації для потреб населення, уряд надав термінове доручення "Укрзалізниці", "Нафтогазу" та "Укроборонпрому". Вони зобов'язані збільшити закупівлю імпортної електроенергії до не менше 50% від власних потреб.

Шмигаль зазначив, що Україна має технічну можливість отримувати до 2,3 ГВт з Європи, проте зараз існує "перекіс".

"У нас зараз перекіс: на нічні години імпорт закуповується в повному об'ємі, а вдень, на жаль, імпортується менше 30% від фізичних спроможностей", - розповів міністр енергетики.

За його словами, для виправлення ситуації найближчими днями НКРЕКП підвищить прайс-кепи для денних годин, що зробить закупівлю європейської електрики вигіднішою та дозволить залучити максимум потужності в пікові години.

Яка ситуація з електрикою в Києві - пояснення експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергетикою в Києві зараз надзвичайно складна. Через масовані удари по теплоелектроцентралях і морози в -15 °C електрики вистачає лише приблизно на третину столиці.

Харченко пояснив, що можна було б стабілізувати графіки відключень.

"Зараз іде відновлення, але ці кілька днів дуже важкі. Десь за тиждень ми би мали просто стабільні графіки. Вони були б 8-10 годин на добу, але вони були б стабільні, передбачувані, нормальні. За два тижні ми б мали графіки 4-6 годин на добу. І далі крок за кроком ставало б краще. Але, на жаль, атаки ми зараз прогнозувати не можемо, а вони в цей графік точно втрутяться", - підкреслив він.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що найбільші проблеми з електропостачанням зараз спостерігаються в Києві та Київській області, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях і прифронтових громадах. За його словами, всі електростанції за час війни зазнали ударів, але система залишається цілісною.

Також в ніч на 16 січня російські війська атакували енергетичні об’єкти в кількох областях України, спричинивши знеструмлення. Найскладніша ситуація - у Києві та Київській області. Крім цього, без світла залишаються споживачі в Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській областях та на Одещині.

Як повідомляв Главред, у Києві різко зросло навантаження на енергосистему, через що кількість аварій суттєво збільшилася. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через пошкоджені об’єкти та сильні морози (до -17°C) ситуація залишається складною, а частина енергетики потребує тривалого відновлення.

