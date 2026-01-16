На Полтавщині вводять додаткові обмеження електроенергії - що зміниться

На території всієї області запроваджують режим максимальної економії електроенергії.

https://glavred.net/energy/na-poltavshchine-vvodyat-dopolnitelnye-ogranicheniya-elektroenergii-chto-izmenitsya-10732892.html Посилання скопійоване

На Полтавщині посилюють енергетичну стійкість / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Дяківнич:

На Полтавщині посилюють контроль над економією електроенергії

У Полтаві та області вимикатимуть надлишкове вуличне освітлення

Комендантська година в області залишається без змін

Під час засідання Ради оборони Полтавщини було ухвалене рішення про посилення енергетичної стійкості області. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі у Полтаві та області запроваджено режим максимальної економії електроенергії, що передбачає додаткові обмеження.

відео дня

Які додаткові обмеження буде застосовано

Для населення кількість відключень збільшувати не планують, натомість органи місцевого самоврядування мають вимикати надлишкове вуличне освітлення, а бізнес – підсвітку вивісок, рекламні щити та вітрини.

"Це дозволить суттєво знизити навантаження на мережу в пікові години. Надали відповідні рекомендації", - наголосив Дяківнич.

Чи будуть зміни режиму комендантської годиниНа Полтавщині наразі не планують скасовувати комендантську годину, чи послаблювати обмеження під час неї. Але ситуація перебуває під постійним контролем.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи будуть в Україні часто запроваджувати аварійні відключення - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, у районах, які потраплять під атаку Росії, після кожного удару будуть запроваджуватись графіки аварійних вимкнень.

Вони триватимуть орієнтовно близько тижня. А далі ситуація буде стабілізована, і ми матимемо від половини до двох черг вимкнень аж до наступного удару. За його словами, щоб зменшити тривалість вимкнень після кожної наступної атаки уряд має якомога більше стимулювати бізнес, суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування встановлювати нову гарантовану потужність з обов'язковим приєднанням до обʼєднаної енергетичної системи.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також в Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях і в усіх прифронтових громадах.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 січня Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів є знеструмлення.

Напередодні Юлія Свириденко заявила, що енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Читайте також:

Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред