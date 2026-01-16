Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Інна Ковенько
16 січня 2026, 18:15
407
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу
Графік відключення світла на 17 січня / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Головне:

  • Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит
  • Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 17 січня
  • Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У суботу, 17 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

В Укренерго повідомляють, зо світло вимикатимуть в усіх регіонах України.

відео дня

Як повідомляють в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України. Через це енергосистема залишається напруженою, і ситуація може змінюватися протягом дня.

"Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо, особливо коли вона з’являється за графіком", - наголосили в компанії.

Енергетики радять стежити за оновленнями графіків на сайтах обленерго та у соцмережах компаній, оскільки зміни можуть відбуватися протягом дня у зв’язку з оперативною ситуацією в енергетиці.

Як часто будуть запроваджувати аварійні відключення - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, у районах, які потраплять під атаку Росії, після кожного удару будуть запроваджуватись графіки аварійних вимкнень.

Вони триватимуть орієнтовно близько тижня. А далі ситуація буде стабілізована, і ми матимемо від половини до двох черг вимкнень аж до наступного удару. За його словами, щоб зменшити тривалість вимкнень після кожної наступної атаки уряд має якомога більше стимулювати бізнес, суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування встановлювати нову гарантовану потужність з обов'язковим приєднанням до обʼєднаної енергетичної системи.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час повномасштабної війни не зазнала ударів ворога - з енергосистеми вибиті тисячі мегават потужностей.

Пізніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що армія країни-агресора Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів є знеструмлення.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз критична. Після масованих ударів по ТЕС та морозів електрики вистачає лише на третину міста.

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу
Черги відключення світла / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

18:15Енергетика
СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

18:11Фронт
Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

17:48Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

Останні новини

18:43

Клієнти Ощадбанку не можуть витратити "тисячу Зеленського": що кажуть у банку

18:40

"Буде дуже агресивний обстріл": РФ готує надзвичайно потужний удар по Україні

18:28

Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

18:17

Чому китайці часто використовують число 666 та що воно означає насправді

18:15

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
18:11

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

17:48

Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

17:29

Таємний табір у Арктиці: європейські солдати готуються до війни з РФ - Politico

17:22

Не тріскається при заморозці: рецепт ідеального тіста для вареників і пельменів

Реклама
17:16

Нові правила комендантської години: що тепер працюватиме цілодобово

16:52

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

16:43

Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

16:27

Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

16:25

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:13

Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

16:12

Найдовша нота і сенсація в Threads: як LELÉKA стали фаворитами НацвідборуВідео

16:12

Мають серйозні наміри: у ЗСУ сказали, на що націляться росіяни навесні

15:59

На Полтавщині вводять додаткові обмеження електроенергії - що зміниться

15:32

Павло Зібров зіграв у романтичній комедії: кого втілив співакВідео

15:24

Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

Реклама
15:17

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:05

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

15:03

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

15:01

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

14:54

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

14:45

До сьогодні в України не було ракет до систем ППО: тривожна заява Зеленського

14:19

План ЄС щодо членства України зіткнувся з потужним опором – FT

14:11

Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

13:59

Києві всі університети переходять на дистанційку: як навчатимуться студенти

13:57

Ворожим БПЛА обламали крила: ВМС показали кадри розгромленого заводу в РФВідео

13:54

Як довго в Україні будуть морози та чи чекати на потепління - прогноз синоптикині

13:53

Не для краси: стюардеса пояснила, навіщо носить хустину на шиї під час роботи

13:39

Дрібний сніг і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:26

"Зі мною щось не так": Аліна Гросу розповіла, як не могла завагітніти

13:12

Ціна перевалила за 100 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

13:09

"Роби все, що хочеш": Могилевська прийняла рішення щодо старшої дочки

12:42

"Цікаві хлопці": російська співачка зізналася в любові до українських музикантів

12:42

В Одесі хочуть скоротити комендантську годину: до котрої години можна буде гуляти

12:35

Гороскоп на завтра 17 січня: Терезам - страх, Водоліям - невдача

12:32

Після нічного удару РФ в низці областей є знеструмлення: де ситуація найгірша

Реклама
12:19

Фіналістку Нацвідбору спіймали на співпраці з росіянином - співачка відповіла

12:17

У путініста Кіркорова нові проблеми - влада РФ взялася за співака

12:14

Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів

12:00

Гороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падіньВідео

11:46

Оксамит, патина і характер: як виглядатиме модний інтер'єр у 2026 році

11:28

Мільйон рублів за ніч: Лорак пішла на радикальні заходи для порятунку шлюбу

11:26

Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: яка там зараз ситуація

11:24

Чому зимова куртка не тримає тепло: простий трюк швидко виправить ситуацію

11:18

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, найгірше в Києві - Шмигаль

11:17

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти