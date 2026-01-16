Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

Графік відключення світла на 17 січня / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Головне:

Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 17 січня

Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У суботу, 17 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

В Укренерго повідомляють, зо світло вимикатимуть в усіх регіонах України.

Як повідомляють в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України. Через це енергосистема залишається напруженою, і ситуація може змінюватися протягом дня.

"Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо, особливо коли вона з’являється за графіком", - наголосили в компанії.

Енергетики радять стежити за оновленнями графіків на сайтах обленерго та у соцмережах компаній, оскільки зміни можуть відбуватися протягом дня у зв’язку з оперативною ситуацією в енергетиці.

Як часто будуть запроваджувати аварійні відключення - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, у районах, які потраплять під атаку Росії, після кожного удару будуть запроваджуватись графіки аварійних вимкнень.

Вони триватимуть орієнтовно близько тижня. А далі ситуація буде стабілізована, і ми матимемо від половини до двох черг вимкнень аж до наступного удару. За його словами, щоб зменшити тривалість вимкнень після кожної наступної атаки уряд має якомога більше стимулювати бізнес, суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування встановлювати нову гарантовану потужність з обов'язковим приєднанням до обʼєднаної енергетичної системи.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час повномасштабної війни не зазнала ударів ворога - з енергосистеми вибиті тисячі мегават потужностей.

Пізніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що армія країни-агресора Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів є знеструмлення.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз критична. Після масованих ударів по ТЕС та морозів електрики вистачає лише на третину міста.

Черги відключення світла / Інфографика: Главред

