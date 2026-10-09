Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

Енергетики закликали українців стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

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Українцям повідомили графіки на 10 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Обмеження вводитимуться в певні періоди

Споживачів попросили раціонально використовувати електроенергію

У суботу, 10 жовтня, у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження торкнуться промислових підприємств та бізнесу.

Про це повідомила компанія "Укренерго".

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За даними енергетиків, обмеження будуть вводити в такі періоди:

З 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

З 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.

У "Укренерго" пояснили, що такі заходи необхідні через наслідки російських комбінованих атак на енергетичні об’єкти.

При цьому ситуація в енергосистемі може змінюватися. Енергетики закликали українців стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу - обленерго - у своїх регіонах.

Крім того, споживачів попросили раціонально використовувати електроенергію в години, коли електропостачання відновлюється за графіком.

У яких містах взимку може скластися найскладніша ситуація зі світлом

"Главред" писав, що, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, взимку найскладніше буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми з електроенергією триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев включив Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує більш помірний варіант, ніж для Харкова. Згідно з моделлю, яку він вважає основною, графіки будуть запроваджуватися лише тоді, коли навантаження на мережу буде максимальним.

Відключення світла - останні новини на цю тему

Як раніше писав Главред, 9 жовтня в деяких регіонах України будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

У п’ятницю, 9 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі в ряді областей України запроваджували екстрені відключення світла. Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що ввечері 8 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого було пошкоджено один із важливих енергетичних об’єктів столиці.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.

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