Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни

Потепління в Києві дозволяють швидко відновити роботу ТЕЦ і мінімізувати відключення тепла та електроенергії для мешканців, вказав Шмигаль.

https://glavred.net/energy/kogda-vosstanovyat-tec-v-kieve-shmygal-nazval-obnadezhivayushchie-sroki-10740278.html Посилання скопійоване

Шмигаль розповів, коли відновлять ТЕЦ в Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Внаслідок останніх атак у Києві пошкоджені ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Відновлення займе лічені дні

У Києві внаслідок масованих атак з боку РФ найбільших ушкоджень зазнали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, однак їхню роботу планують відновити вже в найближчі 2 дні. На об’єкти теплопостачання впали уламки безпілотників, що спричинило локальні пошкодження. Про це міністр енергетики Шмигаль повідомив 12 лютого під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП.

За його словами, на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зафіксовано влучання уламків. На одній станції пошкоджено газорозподільче та газокомпресорне обладнання, на іншій — циркуляційні насоси, трубопроводи та систему водопідготовки.

відео дня

"По ТЕЦ-5 сподіваємося, що за добу все буде відновлене, по ТЕЦ-6 — там десь дві доби може бути на відновлення", — повідомив міністр енергетики.

Він також зазначив, що нинішня ситуація краща, ніж під час попередніх обстрілів, оскільки плюсові температури в столиці дозволили не зливати теплоносій із системи опалення, що допоможе уникнути тривалих робіт із ліквідації поривів і повторного підключення будинків.

"Система наповнена водою. Доба-дві доби — поремонтуємо обладнання на "ТЕЦках" і тепло в будинки буде повернуто", — вказав він.

Крім того, через дефіцит тепла енергетики разом з урядом намагаються обмежувати відключення електроенергії в Києві на період, який не перевищує трьох черг.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли скасують графіки відключень світла - прогноз експерта

Як писав Главред, графіки погодинних відключень електроенергії для населення можуть стати менш жорсткими після покращення погодних умов і очікуваного потепління. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. "Звичайно, існує ідеальний сценарій, за якого протягом певного часу графіків може взагалі не бути", - вказав він.

Він пояснив, що повне скасування обмежень можливе, зокрема, у квітні–травні, коли рівень споживання електроенергії традиційно знижується, а виробництво електроенергії за рахунок сонячної генерації зростає.

Водночас експерт наголосив, що навіть у разі тимчасового послаблення обмежень, під час пікового навантаження в липні–серпні, а також із початком наступного опалювального сезону графіки відключень, найімовірніше, доведеться вводити знову, і повністю уникнути цього буде складно.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, влада в Києві повинна терміново переглянути підхід до організації теплопостачання, особливо на Лівобережжі, де значна залежність від великих теплоелектроцентралей робить райони вразливими до можливих повторних російських ударів. Про це заявив колишній керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

У ніч проти 12 лютого російські війська знову завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК. Це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яка зазнала пошкоджень унаслідок атак.

Загалом ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через пошкоджену інфраструктуру та обмеження в передачі електроенергії між регіонами. Найбільш складна ситуація спостерігається у чотирьох містах, серед яких і Київ, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Інші новини:

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред