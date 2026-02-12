Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни

Юрій Берендій
12 лютого 2026, 19:27оновлено 12 лютого, 20:25
71
Потепління в Києві дозволяють швидко відновити роботу ТЕЦ і мінімізувати відключення тепла та електроенергії для мешканців, вказав Шмигаль.
Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни
Шмигаль розповів, коли відновлять ТЕЦ в Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Внаслідок останніх атак у Києві пошкоджені ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
  • Відновлення займе лічені дні

У Києві внаслідок масованих атак з боку РФ найбільших ушкоджень зазнали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, однак їхню роботу планують відновити вже в найближчі 2 дні. На об’єкти теплопостачання впали уламки безпілотників, що спричинило локальні пошкодження. Про це міністр енергетики Шмигаль повідомив 12 лютого під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП.

За його словами, на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зафіксовано влучання уламків. На одній станції пошкоджено газорозподільче та газокомпресорне обладнання, на іншій — циркуляційні насоси, трубопроводи та систему водопідготовки.

відео дня

"По ТЕЦ-5 сподіваємося, що за добу все буде відновлене, по ТЕЦ-6 — там десь дві доби може бути на відновлення", — повідомив міністр енергетики.

Він також зазначив, що нинішня ситуація краща, ніж під час попередніх обстрілів, оскільки плюсові температури в столиці дозволили не зливати теплоносій із системи опалення, що допоможе уникнути тривалих робіт із ліквідації поривів і повторного підключення будинків.

"Система наповнена водою. Доба-дві доби — поремонтуємо обладнання на "ТЕЦках" і тепло в будинки буде повернуто", — вказав він.

Крім того, через дефіцит тепла енергетики разом з урядом намагаються обмежувати відключення електроенергії в Києві на період, який не перевищує трьох черг.

Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли скасують графіки відключень світла - прогноз експерта

Як писав Главред, графіки погодинних відключень електроенергії для населення можуть стати менш жорсткими після покращення погодних умов і очікуваного потепління. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. "Звичайно, існує ідеальний сценарій, за якого протягом певного часу графіків може взагалі не бути", - вказав він.

Він пояснив, що повне скасування обмежень можливе, зокрема, у квітні–травні, коли рівень споживання електроенергії традиційно знижується, а виробництво електроенергії за рахунок сонячної генерації зростає.

Водночас експерт наголосив, що навіть у разі тимчасового послаблення обмежень, під час пікового навантаження в липні–серпні, а також із початком наступного опалювального сезону графіки відключень, найімовірніше, доведеться вводити знову, і повністю уникнути цього буде складно.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, влада в Києві повинна терміново переглянути підхід до організації теплопостачання, особливо на Лівобережжі, де значна залежність від великих теплоелектроцентралей робить райони вразливими до можливих повторних російських ударів. Про це заявив колишній керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

У ніч проти 12 лютого російські війська знову завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК. Це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яка зазнала пошкоджень унаслідок атак.

Загалом ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через пошкоджену інфраструктуру та обмеження в передачі електроенергії між регіонами. Найбільш складна ситуація спостерігається у чотирьох містах, серед яких і Київ, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Інші новини:

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення відключення Денис Шмигаль відключення світла Відключення опалення у Києві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни

Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни

19:27Енергетика
Скандал на світовій арені: чим Гераскевич розізлив МОК та хто його підтримав

Скандал на світовій арені: чим Гераскевич розізлив МОК та хто його підтримав

19:11Спорт
Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

18:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Останні новини

19:55

Масниця 2026: що насправді означає кожен день Сиропусного тижня

19:53

У Дніпро прийде потепління, але з характером: що підготувала погода на вихідні

19:34

Рідкісні "одноногі" істоти налякали місцевих: що викинув шторм на узбережжя Британії (фото)

19:27

Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни

19:11

Скандал на світовій арені: чим Гераскевич розізлив МОК та хто його підтримавВідео

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузьКінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь
19:10

Що намагається зробити Путін українцямПогляд

18:45

В Україні розгорівся гучний скандал через корм для котів: що кажуть ветеринариВідео

18:27

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

17:51

"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій завершення війни

Реклама
17:44

З'явилося лише 40 років тому - яке місто України є наймолодшим

17:32

Скандал довкола Інтернаціонального легіону: у ЗСУ прокоментували так звану "ліквідацію"

17:12

Українські зірки потужно підтримали дискваліфікованого українського спортсмена

17:04

Проклята "чортова дюжина": чому світ боїться п'ятницю 13-те досіВідео

16:32

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому воно є: пояснення експерта

16:28

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

16:21

Скільки можуть коштувати долар та євро у найближчі дні: неочікуваний прогноз

16:08

Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

16:02

Дружина Віталія Козловського розповіла про хворобу з ускладненням

15:58

Навіщо стукати по дереву і як це робити правильно: в чому сенс прикмети

15:51

МОК влип у новий скандал на тлі дискваліфікації Гераскевича

Реклама
15:31

Королева показала проукраїнську маму Люду і "вбила" її компліментом

15:31

Чи можна святкувати День святого Валентина: священник розставив крапки над "і"Відео

15:22

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

14:49

"Момент сорому": Зеленський та МЗС - про дискваліфікацію Гераскевича

14:31

Верховна Рада пустує, діяльність парламенту припинена - яка причина

14:13

Чому педаль гальма "б’є" взимку - головні помилки водіїв

14:08

Красиві привітання з Днем Святого Валентина - картинки, проза і вірші

14:07

Не треба терти годинами: знайдено копійчаний засіб, який швидко відчистить духовку

14:05

Салат з капусти, який будуть їсти всі: простий рецепт смачної страви

13:57

Божественний рецепт: млинці по-особливому на Масляну 2026Відео

13:01

Що потрібно зробити з кущами смородини ранньою весною: догляд для великого врожаюВідео

12:41

"Йдемо разом по життю": путініст Кіркоров зізнався в коханні чоловікові

12:36

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

12:32

Собака повернувся з прогулянки і зворушив всіх своїм вчинком - що він зробив

12:32

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

12:08

"Ми не дует": Джанабаєва зробила зізнання про шлюб з Меладзе

11:57

Дешево лише на папері: скільки насправді коштувало життя в СРСР

11:52

"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

11:51

Міська лікарня в Ужгороді отримала сучасне реабілітаційне обладнання для відновлення пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату новини компанії

11:38

Білий наліт на листі: чим небезпечна борошниста роса і як врятувати рослини

Реклама
11:38

Путіністка Сніжана Єгорова з'явилася без макіяжу і висміяла жінок

11:30

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:18

Новий MacBook 2026: Apple готує бюджетний ноутбук, дешевший за MacBook Air

10:58

"Американці дотиснуть": експерт спрогнозував відмову великої країни від нафти РФ

10:37

Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

10:37

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

10:29

Китайський гороскоп на завтра 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

10:21

Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

09:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

09:53

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти