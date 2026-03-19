Години відключень переписали: свіжі графіки для Дніпра та області на 20 березня

Графіки відключень можуть коригуватися упродовж дня відповідно до рішень Укренерго та стану мережі.

Енергокомпанії встановлюють різні інтервали знеструмлення

У п’ятницю, 12 березня, у Дніпрі та Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони триватимуть із 08:00 до 22:00 і зачеплять переважну більшість підчерг.

В області реалізацію графіків забезпечуватимуть оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК. Енергопостачання обмежуватимуть на кілька годин для всіх груп, крім окремих винятків.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 Черга: Світло буде весь день

1.2 Черга: Відсутнє з 08:00 до 09:30

2.1 Черга: Відсутнє з 16:30 до 20:00

2.2 Черга: Відсутнє з 08:00 до 09:30 та з 17:30 до 20:00

3.1 Черга: Відсутнє з 20:00 до 22:00

3.2 Черга: Відсутнє з 20:00 до 22:00

4.1 Черга: Відсутнє з 09:30 до 11:00

4.2 Черга: Відсутнє з 09:30 до 13:00

5.1 Черга: Світло буде весь день

5.2 Черга: Світло буде весь день

6.1 Черга: Відсутнє з 16:00 до 17:30

6.2 Черга: Відсутнє з 13:00 до 16:30

Дізнатися точний час відключення за конкретною адресою можна на офіційному сайті ДТЕК через онлайн-сервіси.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

1.1 Черга: Відсутнє з 08:00 до 11:00

1.2 Черга: Відсутнє з 08:00 до 11:00

2.1 Черга: Відсутнє з 11:00 до 13:00

2.2 Черга: Світло буде весь день

3.1 Черга: Відсутнє з 13:00 до 16:00

3.2 Черга: Світло буде весь день

4.1 Черга: Відсутнє з 20:00 до 22:00

4.2 Черга: Відсутнє з 20:00 до 22:00

5.1 Черга: Світло буде весь день

5.2 Черга: Світло буде весь день

6.1 Черга: Відсутнє з 16:00 до 20:00

6.2 Черга: Відсутнє з 16:00 до 20:00

Енергетики закликають жителів раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження.

Водночас зазначається, що графіки відключень можуть коригуватися протягом доби відповідно до розпоряджень НЕК "Укренерго".

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень світла жителі Дніпропетровщини можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони розташовані у будівлях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочі години.

Там можна зігрітися, підзарядити пристрої, скористатися електроенергією й водою, випити гарячий чай та перепочити.

Перелік адрес і графік роботи доступні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у п’ятницю, 20 березня, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії з 08:00 до 22:00, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності з 08:00 до 00:00. Про це повідомляє Укренерго.

Крім того, 20 березня для Черкас та області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для населення та промисловості. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

Також 20 березня, в Запорізькій області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомдяє "Запоріжжяобленерго".

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

