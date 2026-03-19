Зі світлом будуть не всі: графіки відключень для Запорізької області на 20 березня

Про що йдеться у матеріалі:
- "Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень світла
- Обмеження будуть діяти не протягом всього дня
Завтра, 20 березня, в Запорізькій області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".
Зазначається, що відключення електроенергії запроваджуються за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі. Також із 08:00 до 24:00 у повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності, охоплюючи всі п’ять черг.
Години відсутності світла:
- 1.1: 18:30 - 22:00
- 1.2: не вимикається
- 2.1: не вимикається
- 2.2: 15:30 - 19:00
- 3.1: не вимикається
- 3.2: 12:00 - 17:00
- 4.1: 17:00 - 22:00
- 4.2: не вимикається
- 5.1: не вимикається
- 5.2: не вимикається
- 6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30
- 6.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:30
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 березня в усіх регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії з 08:00 до 22:00, а для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності з 08:00 до 00:00. Про це повідомили в Укренерго.
Також зазначається, що у Дніпрі та Дніпропетровській області застосовуватимуть стабілізаційні графіки відключень, які триватимуть із 08:00 до 22:00 і торкнуться більшості підчерг.
Окрім цього, 20 березня в Черкасах і області за розпорядженням Укренерго вводитимуть погодинні обмеження електропостачання як для населення, так і для промисловості. В обленерго пояснили, що такі заходи пов’язані з регулярними ворожими обстрілами та наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
