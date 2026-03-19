Зі світлом будуть не всі: графіки відключень для Запорізької області на 20 березня

У Запорізькій області 20 березня запровадять погодинні відключення світла та обмеження потужності для стабілізації енергосистеми, вказали в обленерго.

Запоріжжя новини - графіки відключень для Запорізької області на 20 березня

"Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень світла

Обмеження будуть діяти не протягом всього дня

Завтра, 20 березня, в Запорізькій області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що відключення електроенергії запроваджуються за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі. Також із 08:00 до 24:00 у повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності, охоплюючи всі п’ять черг.

Години відсутності світла:

1.1: 18:30 - 22:00

1.2: не вимикається

2.1: не вимикається

2.2: 15:30 - 19:00

3.1: не вимикається

3.2: 12:00 - 17:00

4.1: 17:00 - 22:00

4.2: не вимикається

5.1: не вимикається

5.2: не вимикається

6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30

6.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:30

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 березня в усіх регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії з 08:00 до 22:00, а для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності з 08:00 до 00:00. Про це повідомили в Укренерго.

Також зазначається, що у Дніпрі та Дніпропетровській області застосовуватимуть стабілізаційні графіки відключень, які триватимуть із 08:00 до 22:00 і торкнуться більшості підчерг.

Окрім цього, 20 березня в Черкасах і області за розпорядженням Укренерго вводитимуть погодинні обмеження електропостачання як для населення, так і для промисловості. В обленерго пояснили, що такі заходи пов’язані з регулярними ворожими обстрілами та наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак.

