Години із світлом змінились: графіки відключень для Черкаської області на 20 березня

У Черкаській області 20 березня запровадять відключення світла для населення і обмеження для промисловості через наслідки атак на енергосистему.

Новини Черкаси - графіки відключень для Черкаської області на 20 березня

"Черкасиобленерго" опублікувало графіки відключень світла на 20 березня

Обмеження будуть діяти з 8:00 до 22:00

Завтра, 20 березня для Черкас та області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для населення та промисловості. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

У "Черкасиобленерго" зазначили, що обмеження електропостачання запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Також за розпорядженням НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області 20 березня з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Години відсутності електропостачання:

1.1: 08:00 – 10:00

1.2: 08:00 – 11:00

2.1: 10:00 – 12:00

2.2: 12:00 – 14:00

3.1: 14:00 – 16:00

3.2: 20:00 – 22:00

4.1: 20:00 – 22:00

4.2: 18:00 – 20:00

5.1: 18:00 – 20:00

5.2: 16:00 – 18:00

6.1: 16:00 – 18:00

6.2 - попередньо без відключень.

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 березня по всій території України запровадять погодинні відключення електроенергії, які триватимуть з 08:00 до 22:00. Для промисловості також діятимуть обмеження потужності з 08:00 до опівночі, повідомили в Укренерго.

Очікується, що вже у березні–квітні ситуація в енергосистемі покращиться: дефіцит зменшиться, а сонячна генерація почне активніше працювати. Завдяки цьому графіки відключень стануть менш жорсткими в усіх регіонах, зазначив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

У середу, 18 березня, через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях запровадили аварійні відключення. Причиною стали наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, а також зростання споживання електроенергії на тлі похолодання та низької ефективності роботи сонячних електростанцій.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

