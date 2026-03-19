Години із світлом змінились: графіки відключень для Черкаської області на 20 березня

Про що йдеться у матеріалі:
Завтра, 20 березня для Черкас та області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для населення та промисловості. Про це повідомило "Черкасиобленерго".
У "Черкасиобленерго" зазначили, що обмеження електропостачання запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Також за розпорядженням НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області 20 березня з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1: 08:00 – 10:00
- 1.2: 08:00 – 11:00
- 2.1: 10:00 – 12:00
- 2.2: 12:00 – 14:00
- 3.1: 14:00 – 16:00
- 3.2: 20:00 – 22:00
- 4.1: 20:00 – 22:00
- 4.2: 18:00 – 20:00
- 5.1: 18:00 – 20:00
- 5.2: 16:00 – 18:00
- 6.1: 16:00 – 18:00
- 6.2 - попередньо без відключень.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 березня по всій території України запровадять погодинні відключення електроенергії, які триватимуть з 08:00 до 22:00. Для промисловості також діятимуть обмеження потужності з 08:00 до опівночі, повідомили в Укренерго.
Очікується, що вже у березні–квітні ситуація в енергосистемі покращиться: дефіцит зменшиться, а сонячна генерація почне активніше працювати. Завдяки цьому графіки відключень стануть менш жорсткими в усіх регіонах, зазначив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
У середу, 18 березня, через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях запровадили аварійні відключення. Причиною стали наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, а також зростання споживання електроенергії на тлі похолодання та низької ефективності роботи сонячних електростанцій.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред