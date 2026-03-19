Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

Коротко:
- 20 березня по всій Україні – графіки відключень електроенергії
- Промисловість обмежують з 08:00 до 00:00 через дефіцит потужності
- Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему
Завтра, п’ятницю, 20 березня, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії з 08:00 до 22:00, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності з 08:00 до 00:00. Про це повідомляє Укренерго.
Причина обмежень
Запровадження графіків пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергосистему України. Через це споживання електроенергії знизилося.
Станом на 9:30 четверга, 19 березня, рівень споживання був на 4,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня, середовища, через необхідність застосування заходів обмеження в усіх регіонах країни.
У вівторок, 18 березня, добовий максимум споживання зафіксували вдень, він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня, 17 березня.
Рекомендації для населення
Укренерго закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергію. За можливості рекомендується перенести енергоємні процеси на нічний час – після 22:00.
Водночас компанія попереджає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо" – наголошують в Укренерго.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, увечері середи, 18 березня, під час повітряної тривоги на Волині в місті Нововолинськ пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, відбулося влучання в енергетичний об’єкт поблизу міста.
Також вранці 19 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапила інфраструктура міста. Одна людина отримала важкі поранення, а близько 40 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.
Нагадаємо, що 17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області були пошкоджені об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
