Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

В "Укренерго" підкреслили, що ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися.

https://glavred.net/energy/situaciya-izmenilas-ukraincam-rasskazali-ob-otklyuchenii-sveta-na-20-marta-10750355.html Посилання скопійоване

Наслідки атак на енергооб’єкти зумовлюють необхідність погодинних обмежень / колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Коротко:

20 березня по всій Україні – графіки відключень електроенергії

Промисловість обмежують з 08:00 до 00:00 через дефіцит потужності

Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему

Завтра, п’ятницю, 20 березня, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії з 08:00 до 22:00, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності з 08:00 до 00:00. Про це повідомляє Укренерго.

Причина обмежень

Запровадження графіків пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергосистему України. Через це споживання електроенергії знизилося.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Станом на 9:30 четверга, 19 березня, рівень споживання був на 4,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня, середовища, через необхідність застосування заходів обмеження в усіх регіонах країни.

У вівторок, 18 березня, добовий максимум споживання зафіксували вдень, він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня, 17 березня.

Рекомендації для населення

Укренерго закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергію. За можливості рекомендується перенести енергоємні процеси на нічний час – після 22:00.

Водночас компанія попереджає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо" – наголошують в Укренерго.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері середи, 18 березня, під час повітряної тривоги на Волині в місті Нововолинськ пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, відбулося влучання в енергетичний об’єкт поблизу міста.

Також вранці 19 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапила інфраструктура міста. Одна людина отримала важкі поранення, а близько 40 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, що 17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області були пошкоджені об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред