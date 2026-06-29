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Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання

Дар'я Пшеничник
29 червня 2026, 12:04
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Українцям доведеться знову жити з графіками відключення світла.
Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання
В Україні почали масово відключати світло / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне з новини:

відео дня
  • Погодинні відключення повертаються 30 червня
  • Електроенергію вимикатимуть у Києві та низі областей

В енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через значну спеку. На тлі цього у вівторок, 30 червня, у низці областей та столиці запроваджуються обмеження електропостачання. Залежно від регіону, заходи стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислового сектору.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися, тому обсяги та час обмежень можуть оперативно коригуватися за вказівкою НЕК "Укренерго". Про це пише УНІАН.

Київ: графік ДТЕК для столиці

Для мешканців столиці компанія ДТЕК "Київські електромережі" вже оприлюднила попередній прогноз.

Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання
Графік відключення світла для Києва / Фото: ДТЕК

Згідно з графіком на 30.06, обмеження плануються у вечірній час:

  • 19:00 – 22:00 - світло буде повністю відсутнє (сірі зони з позначкою "Світла немає").
  • 22:00 – 23:00 - можливе часткове відновлення (світла не буде лише перші 30 хвилин).

Енергетики закликають тримати графіки під рукою та стежити за офіційними ресурсами ДТЕК, оскільки впродовж дня можливі оновлення.

Ситуація в регіонах: де та кого вимикатимуть

У більшості областей обмеження розпочнуться з 16:00 і триватимуть до 22:00.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті графіки погодинних знеструмлень (ГПВ) для побутових споживачів поділені по чергах:

  • 16:00 – 17:00 - черги 5.1, 5.2;
  • 17:00 – 18:00 - черги 2.1, 2.2;
  • 18:00 – 19:00 - черги 6.1, 6.2;
  • 19:00 – 20:00 - черги 1.1, 1.2;
  • 20:00 – 21:00 - черги 3.1, 3.2;
  • 21:00 – 22:00 - черги 4.1, 4.2.
Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання
Графік відключення світла для Івано-Франківської області / Фото: ДТЕК/ Фото: Прикарпаттяобленерго

Для місцевого бізнесу та промисловості у цей же проміжок (16:00–22:00) діятимуть графіки обмеження потужності.

Миколаївська область

З 16:00 до 22:00 прогнозується застосування планових відключень в обсязі однієї черги. "Миколаївобленерго" наголошує на готовності до швидких змін залежно від оперативної ситуації.

Черкаська область

  • Побутовий сектор та інші категорії: можливе відключення в обсязі 1 черги з 16:00 до 22:00.
  • Промисловість та бізнес: у цей же час графіки обмеження потужності можуть бути задіяні у повному обсязі.

Запорізька область

  • Для населення: з 16:00 до 22:00 можливі відключення однієї черги одночасно. Детальний розподіл за адресами обіцяють опублікувати після фінальних розпоряджень "Укренерго".
  • Для бізнесу: прогнозується введення графіків обмеження потужності у повному обсязі (всі 5 черг).

Хмельницька область

Аналогічний сценарій: з 16:00 до 22:00 для всіх категорій споживачів можливе введення ГПВ в обсязі 1 черги. Для промислових об'єктів обмеження потужності (ГОП) можуть розгорнути на всі 5 черг.

Що рекомендують енергетики

Споживачів просять із розумінням поставитися до вимушених заходів, заздалегідь зарядити гаджети та павербанки, а також раціонально використовувати електроенергію в періоди, коли вона з'являється в мережі.

Спека може спричинити відключення світла на 5 годин на добу: прогноз

Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що влітку українці можуть зіткнутися з плановими відключеннями електроенергії тривалістю до 5 годин на добу.

Найскладніша ситуація, на його думку, складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а мешканці масово вмикають кондиціонери, створюючи критичний дефіцит електроенергії. За оцінкою експерта, саме кондиціонери додають до загального споживання країни близько 2,3 ГВт·год.

Ігнатьєв підкреслив, що такі обмеження можуть стати системними для промислових і побутових споживачів протягом літа.

Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини по темі

Як писав Главред, вранці 25 червня на лівому березі Києва за наказом "Укренерго" проводилися екстрені відключення світла. Аварійні відключення для всіх категорій споживачів застосовувалися через технологічне порушення на одному з енергооб’єктів.

У Полтавській області досить давно не застосовували графіки відключення електроенергії. Однак ситуація може змінитися у разі тривалих атак країни-агресора Росії. Як розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев, мова йде насамперед про превентивні відключення, які дозволять уникнути каскадних аварій.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в разі настання спеки тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив: якщо країна-агресор РФ відновить масовані удари по енергетиці, то в липні-серпні українці можуть зіткнутися з відключеннями світла тривалістю до п’яти годин. За відсутності масованих російських ударів країна має всі можливості пройти літній період без істотних обмежень для споживачів.


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Про джерело: УНІАН

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