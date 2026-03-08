Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

Жителям Києва радять заздалегідь уточнити можливі періоди відключень за своєю адресою.

https://glavred.net/energy/chasy-otklyucheniya-elektroenergii-9-marta-novye-grafiki-dlya-kieva-i-oblasti-10747226.html Посилання скопійоване

Стали відомі графіки відключень світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

Можливі тимчасові перебої з подачею електроенергії для мешканців Києва

Жителям Києва радять заздалегідь уточнити можливі періоди відключень

У понеділок, 9 березня, в Києві можливі тимчасові перебої з подачею електроенергії для мешканців міста.

В енергокомпанії ДТЕК пояснили, що такі заходи можуть бути введені через пошкодження енергетичної інфраструктури, що виникли після недавніх масових атак з боку Росії.

відео дня

Цього разу звичні графіки відключень за групами застосовуватися не будуть. Для кожного будинку склали індивідуальний розклад, тому навіть сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.

Жителям Києва радять заздалегідь уточнити можливі періоди відключень за своєю адресою. Перевірити інформацію можна на офіційному сайті компанії, а також на її сторінках в Telegram і Viber, щоб заздалегідь спланувати свій день.

У населених пунктах Київської області схема відключень поки залишається без змін. Місцевих жителів просять по можливості економно використовувати електроенергію і не створювати додаткове навантаження на енергосистему.

/ alerts.org.ua

Новий прогноз щодо можливих відключень електроенергії

Народний депутат Сергій Нагорняк припускає, що з часом графіки відключень можуть стати більш м'якими і менш частими.

На його думку, на поліпшення ситуації поступово впливає розвиток сонячної енергетики в Україні. Мова йде не тільки про великі сонячні електростанції, але і про невеликі панелі, які все частіше встановлюють на дахах приватних будинків.

Політик підкреслив, що цей процес активно набирає обертів: майже щомісяця в різних областях з'являються нові невеликі сонячні установки в домогосподарствах. За його словами, це поступово сприяє зміцненню енергосистеми країни.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Більше новин:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред