"Жорсткі заходи": у Нафтогазі назвали ймовірні терміни обмеження споживання

Багато чого залежатиме від наслідків атак РФ, каже Наталія Бойко.

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Українців попередили про зміни / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Не виключено обмеження споживання наступного сезону

Відновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці

Існує сценарій проходження наступного опалювального сезону, зокрема і з обмеженням споживання, заявила заступник голови наглядової ради НАК Нафтогаз України Наталія Бойко.

"Дуже багато сценаріїв прописано, деякі з них прагматично передбачатимуть жорсткі заходи, зокрема й щодо обмеження споживання. Хоча, в моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки відновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, і зовсім інші технічні особливості. Тому, все-таки, я думаю, що ми впораємося в міксі "закачування плюс імпорт", - сказала вона під час дискусії на тему "Чи вистачить газу Україні: де взяти кошти на новий опалювальний сезон?", інформує Інтерфакс-Україна.

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За її словами, багато чого залежатиме від наслідків атак РФ, але газовий сектор після останніх ударів РФ уже продемонстрував здатність ефективно відновлюватися.

"З того, що ми побачили зараз, як ми відновлюємось, можливо, це не найвища якість газу, який подається в систему, але швидкість повернення потоку в трубу, плюс можливість працювати безкомпресорно в досить адаптивному режимі, теж показують певну живучість газового сектору", - пояснила Бойко.

При цьому вона зазначила, що обговорювала з Міністерством енергетики, зокрема, питання запровадження додаткових стимулів для споживачів купувати імпортний газ.

"Я говорила досить серйозно з Міненерго про те, що нам потрібні додаткові стимули, наприклад, для промисловості, купувати на імпорті. Мені здається, що тут можна говорити про якийсь баланс, можливо, певний комплексний підхід з точки зору Міністерства фінансів. У принципі, ця ідея дозовано сподобалася, тому обіцяли її обговорити", - додала заступниця голови наглядової ради Нафтогазу.

"Мені здається, що Нафтогаз буде використовувати всі можливості для того, щоб закачати і прийти в сезон у максимальному комфортному форматі за заповненими сховищами", - резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу. Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тариф на газ може різко зрости вже влітку. Причина підвищення тарифу на газ - необхідність забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026.

Як повідомляв Главред, в Україні з'явиться нова додаткова плата для споживачів природного газу, незважаючи на чинний мораторій на підвищення тарифів у період воєнного стану.

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