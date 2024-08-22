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Наступний опалювальний сезон стане одним із найскладніших: що буде з цінами

Анна Косик
22 серпня 2024, 14:45
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Україна ще з літа готується до наближення зими, щоб забезпечити стабільне постачання газу. Це стає головним пріоритетом.
отопление, деньги
Підготовка до складного опалювального сезону триває / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Новий опалювальний сезон може стати справжнім випробуванням для країни. Основною складністю стане забезпечення достатнього обсягу енергії та тепла в умовах, коли ворог тримає під постійною загрозою енергетичну інфраструктуру України. Про це розповів СЕО "Нафтогазу" Олексій Чернишов у коментарі "Укрінформу".

"Очевидно, що наступний опалювальний сезон, наступна зима є історичною для України в тому відношенні, що вона буде найбільш складною", – сказав він.

При цьому ціни на газ для побутових споживачів та виробників тепла залишаться стабільними, як і в минулому році. Це пояснюється дією режиму ПСО, що гарантує фіксовані ціни і мораторій на їх підвищення. Тобто ціни на газ не зростатимуть.

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"Ми маємо ставитися відповідально до енергії, дбати про енергоефективність, подумати і перевірити газове обладнання, подумати ще раз і перевірити ситуацію з вікнами, з дверима, з дахами, з під'їздами і всім нам відомими речами, які ми маємо все ж таки приводити до ладу для того, щоб заощаджувати тепло та енергію", – додав Чернишов.

Хто такий Олексій Чернишов?

Олексій Чернишов - український державний та політичний діяч, бізнесмен та інвестор. Голова правління та CEO НАК "Нафтогаз України". Раніше: Міністр розвитку громад та територій України у 2020—2022 рр. та голова Київської обласної державної адміністрації у 2019—2020 рр. Координував реформу децентралізації, визнану Євросоюзом однією з найуспішніших реформ в Україні, а також реформу державного регулювання у будівництві, відновив реформу корпоративного управління в Групі Нафтогаз, пише Вікіпедія.

Тарифи на комунальні послуги в Україні - що відомо

Раніше стало відомо, що збільшення тарифу на електроенергію для населення зараз дало змогу державному підприємству "Енергоатом" гасити свої борги. Раніше, попри підняття тарифів воно залишалося збитковим, однак зараз помітні позитивні зміни.

Нагадаємо, побутовим споживачам електрики можуть виставити рахунок за комерційним тарифом, якщо вони використовують світло для комерційних потреб і не уклали при цьому відповідний договір.

Напередодні в Україні всерйоз зросли ціни на послуги житлово-комунального господарства (загальне подорожчання з червня 2022 року по червень 2023 року склало 15,2%). Водночас найбільше збільшилися розцінки на електрику - відразу на 69,7%.

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