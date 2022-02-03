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Змусять платити більше: українцям пояснили цифри в платіжках за газ

3 лютого 2022, 15:36

Група споживання газу визначається на момент укладення договору і прописується в договорі на розподіл газу.

конфорка, газ
Українцям пояснили нарахування плати за розподіл газу / УНІАН

В Україні при мінімальному використанні природного газу плата за розподіл може бути вищою, ніж фактичний обсяг споживання.

Як пише видання на пенсії, тариф формується на основі обсягу використаного газу за попередній період.

Для прикладу, на 2022 рік це період з 1 жовтня 2020 по 30 вересня 2021. Потім отриманий обсяг ділять на 12 і множать на тариф місцевого Оператора газорозподільної мережі (ГТРС).

Мінімальний обсяг споживання

Що йдеться в Кодексі ДРС:

  • 39 кубометрів - для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується тільки для приготування їжі;
  • 126 кубометрів - для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
  • 314 кубометрів - для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується комплексно, в тому числі для опалення, або об'єкта споживача, який не є побутовим.

Відзначається, що навіть якщо використовується менший обсяг газу, все одно нарахують мінімальні обсяги.

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При цьому група споживання газу визначається на момент укладення договору (в залежності від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач) і прописується в договорі на розподіл газу.

Наприклад, якщо в договорі вказана група споживання, відповідно до якої газ використовується комплексно, в тому числі для опалення, тобто підключений газовий котел, то мінімальний обсяг газу за рік, який береться для розрахунку плати за розподіл, становить 314 кубометрів.

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Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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