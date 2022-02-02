Важливий газовий тариф перерахують: від чого буде залежати сума в квитанціях

Від чого буде залежати сума в квитанціях на газ / ua.depositphotos.com

Навіть якщо українці не користуються газом, то сума в платіжках за "блакитне паливо" все одно не буває нульовий. У цьому випадку плата за розподіл газу прив'язується не до мізерної або нульової кількості використаних кубометрів, а до встановлених нормативів споживання газу, повідомляє портал "Факт".

Відповідно до встановленого порядку, якщо споживачі газом не користувалися або користувалися менше 9 місяців на рік, то мінімальний платіж за доставку газу буде вважатися, виходячи з кількості газових приладів в будинку/квартирі.

Найменше доведеться заплатити за доставку газу тим сім'ям, у яких в наявності виключно газова плита. У цьому випадку вважається, що середній український споживач витрачає 39 кубічних метрів газу на рік. Саме така квота приймається в розрахунок. Відповідно, підсумкова сума в платіжці залежить від конкретного постачальника і його тарифів.

Чим більше газових приладів в будинку / квартирі, тим більше буде сума за доставку газу. Мінімальне споживання вважають так:

газова плита-39 кубометрів газу на рік;

газова плита і колонка для підігріву води - 126 кубометрів;

газове опалення - 314 кубометрів.

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Нагадаємо, ранаї в Україні постачальники газу крім основного платежу почали додавати в платіжки ще один показник-абонентську плату за тепло і гарячу воду.

Це передбачено законом "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік комунальних послуг",

До січня ці норми почали впроваджувати в Києві та Одесі. Однак у січні оновлені платіжки почали отримувати і жителі інших міст, зокрема Тернополя.