Із зарплат українців можуть забирати до 50% - у яких випадках

Помилки в бухгалтерії або несвоєчасний звіт за відрядження можуть коштувати до 50% виплат.

В українців можуть законно забирати 50% зарплати

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні із зарплати можуть забирати до 50% доходу

Які підстави та обмеження існують

Скільки максимально можуть забрати

В Україні у деяких випадках із заробітної плати працівників можуть утримувати до 50% доходу. Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Кіровоградській області.

Відрахування із зарплати регулюються статтею 127 Кодексу законів про працю України і можливі лише у визначених законом випадках. Зокрема, роботодавець має право утримувати кошти для погашення заборгованості працівника перед підприємством.

Серед підстав для відрахувань:

повернення авансу, виданого в рахунок зарплати;

повернення помилково виплачених коштів;

погашення невитраченого авансу на відрядження чи службові витрати;

відшкодування витрат на господарські потреби (за згодою працівника);

компенсація шкоди, завданої підприємству.

Які існують часові обмеження

Важливо знати, що роботодавець не може стягнути кошти "коли заманеться". Наказ про відрахування має бути виданий не пізніше місяця з дня закінчення строку для повернення авансу або з дня виплати помилково нарахованої суми. Також обов’язковою умовою є те, що працівник не оспорює підстави та розмір відрахування.

Скільки максимально можуть забрати

Закон встановлює граничні розміри утримань, перевищувати які заборонено навіть за наявності підстав. Сума всіх відрахувань під час кожної виплати не може перевищувати 20% "чистої" зарплати.

Водночас якщо стягнення відбувається за кількома виконавчими документами одночасно, ліміт зростає до 50%. Навіть якщо перед підприємством є великі борги, після всіх відрахувань виплатити зобов’язані не менше 50% заробітної плати.

На які виплати накладати стягнення не можуть

Існує перелік виплат, з яких відрахування робити категорично заборонено:

Вихідна допомога при звільненні.

Компенсаційні виплати (наприклад, за використання власного інструменту).

Інші соціальні виплати, що мають цільове призначення.

Зарплати в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у лютому 2026 року в Україні найвищу медіанну зарплату зафіксували у стоматологів - 150 тис. грн. Друге місце посів рихтувальник із зарплатою 70 тис. грн (+27%), а також автомаляр і автоелектрик - до 60 тис. грн.

Також у лютому 2026 року середня зарплата в Україні зросла до 28 321 грн, що на 22,4% більше, ніж торік, і на 1,2% більше, ніж у січні. Найвищі доходи фіксують у Києві - 45 651 грн.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський оголосив про старт реформи Збройних сил України, яка передбачає зміну системи управління, фінансування та комплектування армії. За його словами, з червня реформа має дати перші результати, зокрема у підвищенні грошового забезпечення військових.

Про джерело: Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області є територіальним підрозділом Державної служби України з питань праці. Його основна діяльність спрямована на контроль за дотриманням законодавства про працю, охорону праці та зайнятість населення на підприємствах, в установах і організаціях регіону. Серед ключових функцій управління — проведення інспекційних перевірок роботодавців, виявлення порушень трудового законодавства, надання роз’яснень щодо норм КЗпП, а також контроль за оформленням трудових відносин і виплатою заробітної плати. У разі виявлення порушень орган може застосовувати заходи впливу відповідно до чинного законодавства.

