Заповнити документи і доплатити податки: хто з українців зобов'язаний поділитися з країною

В Україні з січня 2024-го всі громадяни зобов'язані подавати декларації та доплачувати податки за деякі доходи, отримані минулого року.

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Платити податки додатково (і декларувати) потрібно кілька видів доходів, кажуть податківці/ колаж Главред, фото УНІАН і Korupciya

В Україні з січня 2024 року всі громадяни зобов'язані подавати декларації та доплачувати податки за деякі доходи, які були отримані ними у 2023 році. Наприклад, заплатити потрібно за дохід від оренди або додатковий прибуток від заняття підприємницькою діяльністю. Про це йдеться в повідомленні Главку Державної податкової служби в Одеській області.

Платити податки додатково (і декларувати) потрібно такі доходи:

окремі види доходів, які не оподатковуються під час виплати, але не звільнені від оподаткування відповідно до пункту 168.1.3 ПКУ (суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо тощо);

отримані доходи від особи, які не є податковими агентами згідно з пунктом 168.2.1 ПКУ (спадщина; дарунки; доходи від оренди майна іншій фізичній особі; доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна, у випадках передбачених ПКУ тощо);

іноземні доходи (пункт 170.11.1 ПКУ);

Хто ще має подавати декларацію про податки:

фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування (стаття 177 ПКУ);

фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (стаття 178 ПКУ);

іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пункт 170.10.4 ПКУ);

платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

Водночас, кажуть податківці, платнику податків надається можливість подати податкову декларацію, якщо він має право на отримання податкової знижки, і повернути надміру сплачений податок.

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Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

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