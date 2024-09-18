Виплати пенсіонерам і ВПО: в Україні планують скоротити бюджет на соціальні витрати

Через пріоритет фінансування сфери безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік передбачене скорочення витрат на соціальні виплати.

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На фоні необхідності реформ пенсійна система зазнає змін / Колаж: Главред, фото: pixabay

До початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії, в Україні на першому місці у бюджеті були соціальні виплати. Однак зараз та у наступному році їх витісняє потреба в обороні та безпеці, тому соціальний бюджет буде скорочено.

Про це в Media Center Ukraine розповіла перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак. За її словами, зараз майже 100% соціального бюджету покривають кредитами від міжнародних партнерів.

Через це на необхідність термінового реформування міністерство розробило проєкт реформи солідарної пенсійної системи.

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"Я щоденно працюю з тим, яким чином у нас виплачуються пенсії. Скажімо чесно, коли соціальні опитування показують, що громадяни не розуміють, за яким принципом, за якими правилами, чому в такому розмірі в нас виплачуються пенсії? Я їх розумію. Система фантастично складна, має дуже багато колізій, не є достатньо справедливою", - пояснює Марчак.

Вона також додала, що наразі виплати для внутрішньо переміщених осіб змінювати не планують, адже всі ключові нововведення вже були проведені.

Хто така Дарія Марчак? Перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляється на сайті відомства. До цього з березня 2018 по серпень 2019 року була консультантом Світового Банку по адвокації земельної реформи в Україні, а з 2019 по 2022 рік - першим заступником директора Державного підприємства „Прозорро. Продажі".

Соціальні виплати українцям - що відомо

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді повідомляли про те, що пенсії в Україні можуть зростати завдяки індексації, перерахункам і нарахуванню додаткових виплат. У вересні деяким пенсіонерам підвищать виплати через нарахування доплат за віком.

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, а наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року.

Раніше повідомлялося, що українці, що мешкають у сільських і напівсільських районах вздовж лінії зіткнення, або на прикордонних територіях, можуть отримати додаткову допомогу.

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