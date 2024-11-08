Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

Прем'єр розповів, куди підуть додаткові кошти.

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Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Denys_Smyhal

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Скільки заклали в бюджет на оборону України

Куди виділили додаткові кошти

Уряд України схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним - оборона, обороноздатність і безпека України, пише Главред.

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За його словами, на ці цілі пропонується виділити 2 трлн 225 млрд грн, а всі кошти українських платників податків підуть винятково на забезпечення Сил безпеки і оборони, на виготовлення і закупівлю нової зброї, дронів і техніки.

До другого читання збільшили видатки бюджету на 50 млрд грн:

Додаткові 24 млрд грн пропонуємо виділити на освіту . Із цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям і ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері

. Із цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям і ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері Додаткові 6,3 млрд грн пропонуємо спрямувати на медицину

Додаткові 5 млрд грн пропонуємо виділити на підтримку ветеранів .

. Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяємо 12,6 млрд грн. Також ми передбачали подальшу роботу програми еВідновлення та її фінансування в повному обсязі.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До державної служби працював топменеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, щоб вистояти, перемогти і стати ще сильнішою", - поділився Шмигаль.

Соцвиплати українцям

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді повідомляли про те, що пенсії в Україні можуть зростати завдяки індексації, перерахункам і нарахуванню додаткових виплат. У вересні деяким пенсіонерам підвищать виплати через нарахування доплат за віком.

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, а наступна індексація пенсій буде проведена в березні 2025-го року.

Раніше повідомлялося, що українці, які проживають у сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення, або на прикордонних територіях, можуть отримати додаткову допомогу.

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