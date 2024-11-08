Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

Ви дізнаєтеся:
- Скільки заклали в бюджет на оборону України
- Куди виділили додаткові кошти
Уряд України схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання.
Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним - оборона, обороноздатність і безпека України, пише Главред.
За його словами, на ці цілі пропонується виділити 2 трлн 225 млрд грн, а всі кошти українських платників податків підуть винятково на забезпечення Сил безпеки і оборони, на виготовлення і закупівлю нової зброї, дронів і техніки.
До другого читання збільшили видатки бюджету на 50 млрд грн:
- Додаткові 24 млрд грн пропонуємо виділити на освіту. Із цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям і ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері
- Додаткові 6,3 млрд грн пропонуємо спрямувати на медицину
- Додаткові 5 млрд грн пропонуємо виділити на підтримку ветеранів.
- Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяємо 12,6 млрд грн. Також ми передбачали подальшу роботу програми еВідновлення та її фінансування в повному обсязі.
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.
До державної служби працював топменеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.
"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, щоб вистояти, перемогти і стати ще сильнішою", - поділився Шмигаль.
Соцвиплати українцям
Нагадаємо, що в Пенсійному фонді повідомляли про те, що пенсії в Україні можуть зростати завдяки індексації, перерахункам і нарахуванню додаткових виплат. У вересні деяким пенсіонерам підвищать виплати через нарахування доплат за віком.
Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, а наступна індексація пенсій буде проведена в березні 2025-го року.
Раніше повідомлялося, що українці, які проживають у сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення, або на прикордонних територіях, можуть отримати додаткову допомогу.
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