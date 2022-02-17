"Закон про біткоїн": Рада дала старт ринку віртуальних активів

Рада прийняла з урахуванням президентських поправок закон про віртуальні активи / УНІАН

У четвер, 17 лютого Верховна Рада прийняла з урахуванням президентських поправок закон про віртуальні активи.

Законопроект №3637 на пленарному засіданні в четвер у другому читанні і в цілому підтримали 272 народних депутати при необхідних 226 голосах.

Відтепер ринок віртуальних активів віднесено до регулювання національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національного банку України (НБУ).

Як зазначив глава НКЦПФР Руслан Магомедов, президент запропонував віднести цей ринок до вже існуючих регуляторів, так як джерела покриття витрат на створення нового органу не визначені.

"Тому президент пропонує діяльність і регулювання ринку віртуальних активів віднести до компетенції вже існуючих фінансових регуляторів - НКЦПФР і НБУ", – сказав Магомедов, виступаючи з трибуни парламенту.

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Що регулює закон про віртуальні активи

Закон з урахуванням президентських поправок відносить послуги, пов'язані з обігом віртуальних активів, до фінансових послуг.

Як зазначає Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради, документ з урахуванням президентських пропозицій передбачає співпрацю між двома регуляторами таких послуг, проте не зазначено, положеннями якого законодавчого акту вони керуватимуться в питаннях співпраці і координації в цій сфері – даного Закону або закону про фінпослуги і держрегулювання ринку фінпослуг.

Закон на мільярд: влада чекає стрибка індустрії криптовалют

Законопроект Верховна Рада прийняла 8 вересня. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні кріптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна - одна з лідерів по використанню криптовалюта в світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалюти, і запевняв, що вже скоро кріптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії приверне інвестиції в державу.

За даними Федорова, в Україні щоденний оборот віртуальних активів сягає мільярда гривень. Але ринок знаходиться в тіні, тому міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. Крім того, через це з операцій з віртуальними активами не платять податки.

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