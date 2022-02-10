З молотка за криптовалюту пішов алмаз з космосу віком в мільярд років

Енігма родом з космосу / REUTERS

На американському аукціоні Sotheby's пішов з молотка унікальний чорний діамант Енігма. Його продали 4,3 млн доларів у криптовалюті.

Маса виробу 555,55 карата, що робить його найбільшим у світі огранованим алмазом.

Аукціонний дім не розкрив особистість покупця. Але пізніше кріптовалютний підприємець Річард Харт заявив в соціальних мережах, що придбав Енігму і хоче перейменувати її в HEX.com - так називається його блокчейн-платформа.

За даними BBC, Енігма - це карбонадо-одна з найміцніших форм природного алмазу. Такі камені дуже рідкісні і були виявлені тільки в Бразилії і Центральноафриканській Республіці.

Одна з теорій його походження свідчить про те, що камінь потрапив на Землю разом з астероїдом. Тому його вік може досягати від 2,6 до 3,2 мільярда років - час ще до появи динозаврів.

Енігму продали за криптовалюту / REUTERS

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області бронзовий пам'ятник Володимиру Леніну з центральної площі Новгород-Сіверського вдалося продати на аукціоні за 714 тисяч гривень.

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