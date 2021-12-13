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"За такі гроші можна в космос злітати": українців шокували нові платіжки за тепло

13 грудня 2021, 15:54

Люди скаржаться, що в будинках без лічильників суми за тепло непідйомні і вимагають перерахунку.

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Українцям приходять нові платіжки за опалення / ZIK.ua

Українцям почали приходити квитанції за опалення у новому сезоні. Багато споживачів скаржаться на стрибок тарифів і постять в Мережі свої платіжки.

Киянам виставили рахунки за опалення

Суми в платіжках за опалення однокімнатних і трикімнатних квартир практично не відрізняються, хоча метраж опалювальної площі відрізняється в два рази, пише УНІАН.

Підприємство Київтеплоенерго за опалення трикімнатної квартири, метраж опалювальної площі якої становить 58,8 кв. м. виставило рахунок у розмірі 1109 грн.

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У той же час компанія Єврореконструкція за опалення однокімнатної "гостинки", метраж якої становить 27,9 кв.м. виставила рахунок у розмірі 1186 гривень.

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Жителі Миколаєва скаржаться на космічні суми в платіжках

Миколаївцям почали приходити платіжки за опалення. Люди скаржаться, що в будинках без лічильників суми за тепло непідйомні і вимагають перерахунку.

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Свої скарги городяни розміщати у Facebook-групі " Contact Center при Миколаївській міській раді"

Леся Микська пише, що в платіжці за тепло їй нарахували 4 тисячі 414 гривень 86 копійок. Автор поста вказала, що це колишня Комуналка на 110 квадратів, яка була розділена на дві квартири. Крім того, в будинку не встановлений загальнобудинковий лічильник тепла.

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"Вимагаю перерахунку за опалення! За таку суму можна в космос злітати. Підвищення не було, а квитанція в 3 рази вище торішніх, за неповний місяць з плюсовою температурою! Наш будинок Пушкінська, 2 повинен платити за всі втрати тепломережі", - пише Микська.

Зник лічильник: харків'янам виставили рекордні квитанції

Харків'янин Сергій Мухортов поскаржився до міськради на роботу комунальників. Про це стало відомо 9 грудня з повідомлення в розділі петицій на сайті Харківської міської ради.

За словами чоловіка, в багатоповерхівці по вулиці Гвардійців Широнінців, 60, в кінці минулого опалювального сезону комунальники зняли лічильник опалення, тому в листопаді мешканці отримали високі платіжки, повідомляє Newsroom.

"Зняли лічильник теплопостачання в квітні цього року і він зник. Люди отримали платіжки по 2000 гривень за листопад. Просимо розібратися з цим кричущим фактом", - зазначив Сергій Мухортов.

Бердянців змусять платити за опалення підвалів і горищ

Днями жителі багатоквартирних будинків - власники автономного опалення, які раніше розірвали відносини з тепломережею, знову стали клієнтами цієї організації. Їх змусять платити за опалення місць загального користування: підвалів, горищ, під'їздів і т. д.

Для прикладу, власник двокімнатної квартири з автономкою, який раніше платив близько 600 грн в опалювальний сезон, тепер повинен буде віддати ще й тепломережі близько 300 грн. Природно, нові додаткові платіжки викликали обурення серед бердянців. Жителі міста відкрито заявляють, що не платитимуть за незрозуміле опалення горищ, дахів і труб тепломережі, нехай навіть вони і проходять у них в квартирах, пише Pro.berdiansk.

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Криворіжцям виставили багатотисячні рахунки за опалення

Державне підприємство Криворізька теплоцентраль виставила абонентам і абоненткам рахунки за опалення, спожите в листопаді 2021 року.

Наприклад, за листопад власники двокімнатної квартири заплатять "теплоцентралі" за опалення 760 гривень, пише 1kr.ua.

Абоненти, які проживають у квартирі, загальною площею понад 100 квадратних метрів, сплатять 2 245 гривень.

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У Херсоні платіжки приходять навіть тим, у кого автономка

Жителі Херсона вже почали отримувати рахунки за надання послуг опалення за ті дні листопада, коли в квартири пішло тепло. Як кажуть, суми невеликі, однак і днів з теплом минулого місяця було небагато, пише Кsinside.

Вся "сіль" ситуації полягає в іншому. Крім платіжок безпосередньо за теплоносій, городяни отримують рахунки за абонентську плату. При цьому, приходять вони навіть тим, хто перейшов на автономне опалення.

"Абонплата, яку ми будемо платити цілий рік за обслуговування. В обслуговування входить роздруківка рахунків, укладення договорів і т. д. мені цікаво: це тільки у нас в ТЕЦ Херсон?" ,- пишуть користувачі соцмереж.

У той же час, як повідомляють херсонці, представники ТЕЦ кажуть, що такі платіжки викликані помилкою системи, а також обіцяють виправити ситуацію.

читайте такожКосмічні платіжки за опалення: українці збунтувалися через рекордні квитанції

Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

Читайте ще:

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