За який переказ грошей рахунок у банку можуть заблокувати: клієнт розповів про свій конфуз

Рахунок українця в Monobank заблокували за переказ з криптовалютной біржі Binance. При цьому на розгляд скарги піде близько двох місяців.

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При цьому повідомляється - на розгляд скарги на блокування піде близько двох місяців / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Рахунок українця в Monobank заблокували за переказ, який він здійснив на криптовалютній біржі Binance. Про це клієнт банку написав на спеціалізованому порталі "Мінфін".

"За рік використання це вже три блокування. Минулі два рази розблокували швидко після надання скріншотів з Binance, проте був урізаний місячний ліміт на зарахування і, я так розумію, я потрапив в якийсь чорний список їх штучного інтелекту", - скаржиться клієнт.

При цьому повідомляється ‒ на розгляд скарги на блокування піде близько двох місяців.

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У Monobank відзначають, що на вимогу НБУ вони зобов'язані перевіряти всі перекази клієнтів. В результаті їм доводиться блокувати окремі операції.

"Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють всі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам. Колеги займаються перевіркою і нададуть інформацію, як тільки вона з'явиться", – кажуть в Monobank.

Як кажуть експерти, кожен банк зобов'язаний знати свого клієнта. При оформленні рахунку клієнт заповнює анкету - вказує свій майновий стан, розмір зарплати, а також додаткові доходи і так далі. Потім в справу вступає ріскоріентірованний підхід. Обов'язково співробітники повинні перевіряти:

операції з перевищенням суми в 400 тисяч грн;

операції з публічними діячами (депутатами всіх рівнів, чиновників, держслужбовців);

фізичних осіб-підприємців (у просторіччі ФОП), які зареєстровані за останні 3 місяці;

тих, хто часто робить перекази за кордон або дуже часто обмінює валюту.

Проблеми в українців з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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