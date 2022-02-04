ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами

ПриватБанк блокує рахунки українців / УНІАН

ПриватБанк блокує рахунки українців, вимагаючи підтвердити походження коштів. За останній час такі скарги почастішали.

Про свій випадок клієнт банку розповів на порталі Мінфін.

"Після переказу коштів з рахунку ФОП в Ощадбанку на особистий рахунок в цьому банку (Приват) рахунок безпідставно заблокували під приводом перевірки походження коштів. Сам собі переказуєш гроші з одного держбанку до іншого, і повинен доводити, що не злочинець. Починають вимагати декларацію і якусь пояснювальну. І потрібно щоб була підписана (КЕП не підходить). Відправляють у відділення писати від руки пояснення і декларацію, та ще й фоткатися", - повідомив незадоволений клієнт.

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові рекомендують зв'язатися з оператором, а такі дії пояснюють вимогами чинного законодавства України та нормативно правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Відзначимо, що такі випадки не поодинокі. Раніше ПриватБанк заблокував карти клієнта, який не так давно продав квартиру. Від чоловіка зажадали підтвердити походження цих коштів.

Ще один клієнт банку розповів, що попередньо його ніхто не попереджав про блокування рахунків, а обмеження ввели в неробочий день.