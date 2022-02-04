УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами

4 лютого 2022, 11:11

Про черговий випадок розповів незадоволений клієнт.

false
ПриватБанк блокує рахунки українців / УНІАН

ПриватБанк блокує рахунки українців, вимагаючи підтвердити походження коштів. За останній час такі скарги почастішали.

Про свій випадок клієнт банку розповів на порталі Мінфін.

"Після переказу коштів з рахунку ФОП в Ощадбанку на особистий рахунок в цьому банку (Приват) рахунок безпідставно заблокували під приводом перевірки походження коштів. Сам собі переказуєш гроші з одного держбанку до іншого, і повинен доводити, що не злочинець. Починають вимагати декларацію і якусь пояснювальну. І потрібно щоб була підписана (КЕП не підходить). Відправляють у відділення писати від руки пояснення і декларацію, та ще й фоткатися", - повідомив незадоволений клієнт.

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові рекомендують зв'язатися з оператором, а такі дії пояснюють вимогами чинного законодавства України та нормативно правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

false
Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Відзначимо, що такі випадки не поодинокі. Раніше ПриватБанк заблокував карти клієнта, який не так давно продав квартиру. Від чоловіка зажадали підтвердити походження цих коштів.

Ще один клієнт банку розповів, що попередньо його ніхто не попереджав про блокування рахунків, а обмеження ввели в неробочий день.

Автор: Сергій Кущ
viber
Приватбанк банківські рахунки
Зараз ви переглядаєте новину «ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокусиГороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокуси Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватисяВесілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігУ моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминіг Київстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працюєКиївстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працює "Вона дуже кричала": у Києві чоловік з Камеруну накинувся на дівчинку і по-звірячому зґвалтував"Вона дуже кричала": у Києві чоловік з Камеруну накинувся на дівчинку і по-звірячому зґвалтував
12:20

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

12:16

"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФВідео

12:16

Буханець за 25,95 грн: в Україні ціни на хліб побили п'ятирічний рекордВідео

12:02

"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

11:54

ЗВТ з Туреччиною: міністр інфраструктури розкрив подробиці

Реклама
11:41

"Схожа на Моніку Беллуччі": старша дочка Полякової знялася у "дорослій" фотосесії

11:17

Боєць ЗСУ "підірвав" мережу потужним співом треку "Брати українці"

11:15

У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу

11:11

ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами

11:01

Сучасна альтернатива хірургії – у боротьбі з раком простати новости компании

10:31

YouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"

10:30

Youtube видалив канали Перший незалежний і UkrLive, але вони вже створили нові акаунти

10:29

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіВідео

10:26

Мінські угоди на умовах РФ не можуть бути виконані - Кулеба

10:04

У Путіна є п'ять варіантів, крім прямої атаки на Україну - CNN

09:56

Імунітет "падає", СНІД розвивається швидше: виявлено новий високовірулентний штам ВІЛ

09:53

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: 3 ефективних способи

09:21

Чому Білий дім змінив паніку на милістьПогляд

09:06

Макрон приїде до Києва на зустріч із Зеленським, за день до цього - поговорить з ПутінимВідео

08:40

У ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19

Реклама
08:20

Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих

08:18

Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньВідео

08:10

Прикмети на 5 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07:53

Весна в Україну прийде раптово - кліматолог

07:12

Астролог передрік кардинальні зміни в лютому-2022 трьом знакам зодіаку

07:11

Крим не поверне жоден президент Росії - СобчакВідео

06:43

Військової загрози для України з боку Росії зараз немає - Головнокомандувач ЗСУВідео

06:29

Дірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із ТуреччиноюПогляд

06:27

Українські волейболістки "розірвали" TikTok запальним танцемВідео

05:41

Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку

05:40

Ідеальні грінки з лаваша за 5 хвилин: чудове задоволенняВідео

04:13

Британо-бразильська модель блиснула величезними штучними "м'ячиками" в облягаючому вбранні

04:01

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

03:35

Квитки на потяг за ковідну тисячу: що робити, якщо коштів на купівлю не вистачає

03:01

Спеції - на сторожі здоров'я квітів: як приготувати дешеве і дієве добриво в домашніх умовахВідео

02:08

Вчені розповіли, чи існує природний засіб від похмілля

02:04

"Хочеться облизати і з'їсти": Аліна Гросу показала груди в образі розпусної Барбі

01:50

Принесе бідність і забере удачу: три речі, які не можна робити з голкою в будинкуВідео

00:51

Прикмети на 4 лютого: що не можна робити в день Тимофія і як не потрапити в бідуВідео

03 лютого, четвер
23:59

Похолодання і снігопади: в Україні вдарять морозиВідео

Реклама
23:41

"На сьогодні це неможливо": Данілов висловився про військове повернення КримуВідео

23:23

Названо три продукти, які щодня їдять довгожителіВідео

22:53

Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: всі подробиціВідео

22:40

"Бережуть мишей та їжачків": в Укрзалізниці виправдалися за косіння засніжених залізничних шляхівВідео

22:17

"Ми братні народи": український олімпієць вляпався в скандалВідео

21:50

"Справа набуває гіперскандального обороту": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідченьВідео

21:44

Україна оголосила про запуск формату щодо безпеки з НАТО і Євросоюзом

21:22

"А навіщо такі трусики?": Лорак роздягнулася під пальмою, викликавши подив шанувальників

21:22

У Путіна відповіли США на підготовку вторгнення в УкраїнуВідео

21:06

Туреччина відмовилася заморозити продаж зброї УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти