Буханець хліба за 50 гривень: експерт попередив про бунти українців

Українців попередили про зростання цін на хліб / Фото: УНІАН

Україна імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання газу, тому ціни корелюють з цінами на європейських хабах, розповів президент ГО Українська організація захисту споживачів послуг Олег Тітамир.

В інтерв'ю Фактам він пояснив, що українські промислові підприємства змушені купувати газ за європейськими цінами. При цьому для підприємств харчової промисловості, що продають продукцію на внутрішньому ринку, космічні європейські ціни на блакитне паливо є непідйомними.

Експерт каже, що найбільш страждають від дорожнечі енергоносіїв підприємства хлібопекарської галузі.

Не останню роль відіграє те, що крім космічної ціни на газ 80% зернових

йдуть на експорт, а ціни на сировину, що залишилася для внутрішнього ринку, наближаються до світових.

Глава організації із захисту споживачів попередив, що істотне зростання собівартості хлібопекарської продукції призводить до того, що багато підприємств працюють "в нуль", а деякі — зі збитковими показниками.

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"У той же час, багато хлібозаводів не можуть підняти ціни на продукцію, оскільки вони зафіксовані контрактами з рітейлерами. Та й при нинішній купівельній спроможності населення, навряд чи хтось буде купувати хліб за ціною 40-50 грн за буханець, тоді, швидше за все буде, катастрофічне скорочення продажів", - спрогнозував він.

Тітамір додав, що якщо держава терміново не втрутиться в ситуацію, всі ці фактори можуть привести до перебоїв у виробництві хліба і його дефіциту на прилавках магазинів і супермаркетів, а також — до закриття хлібозаводів: "При цьому хліб є продуктом № 1 в споживчому кошику, і його дефіцит загрожує зростанням соціальної напруги і масовими протестами".

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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