Яєць не буде ні по 70, ні по 100 грн: у 2023 популярний продукт може зникнути з прилавків в Україні

У 2023-му яйця можуть зникнути з прилавків / Фото УНІАН

В Україні дуже сильно подорожчали яйця, але це ще не найгірше. У 2023 році яйця і зовсім можуть зникнути з прилавків магазинів. Причини назвав власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.

За його словами, зараз яйця несуть постарілі птахи, а продуктивність курки залежить від її віку. Оскільки вони не можуть забезпечувати необхідних обсягів, продукт різко подорожчав. Влітку птахи несли 80%, а зараз - 50%, і просто вмирають, передає Європейська правда слова Бахматюка.

"Поголів'я старіє. Коли наш інкубатор був на окупованій території, ми не могли завести батьківське поголів'я та інкубувати яйце. Зараз курка вмирає. Ми тримаємо старих курей, щоби на ринку не було ще більшого дефіциту. Якщо не відновити поголів'я, то на наступний рік відбудеться ще більша катастрофа. Яєць не буде", - сказав власник агрохолдингу.

"Ми поставили за мету відновити виробництво 50 мільйонів яєць на місяць зі 100 мільйонів втрачених. Для цього нам потрібно 3 мільйони дорослого поголів'я і 420 мільйонів гривень оборотних коштів. Зараз над цим активно працюємо", - додав він.

Як повідомляв Главред, економічний оглядач Богдан Слуцький прогнозував, що до кінця року вартість яєць може зрости на 15-20% - до 100 грн за десяток.

Ціни на продукти

Ціни на продукти в Україні значно зросли. Головною причиною тотального подорожчання є окупація українських територій, де вирощували сільськогосподарську продукцію. У листопаді варто готуватися до нового стрибка цін.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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