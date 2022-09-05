Зима буде важкою: на які продукти в Україні підняли ціни

Ціни на продукти / УНІАН, pixabay

В Україні виник дефіцит молока. Виробництво впало через війну, і тенденція буде зберігатися, повідомили аналітики. Ціни на продукцію злетіли і продовжують підвищуватися.

Як каже аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька, аграрії по всій країні опинилися у важкій ситуації, тварини почали хворіти. Критична ситуація склалася на окупованих територіях, де вичерпуються запаси корму. У підсумку, вартість молочних товарів зростає.

У господарствах падіння склало 16%, а на промислових господарствах падіння - 7,3%. На це вплинули зміни в раціоні тварин, перебої з доїнням корів і зменшення поголів'я.

Видео дня

За словами Лінецької, в окупації господарства тримають корів на наявних кормах, яких вистачить ще на два місяці. Однак багатьом фермерам не вдалося заготовити корми.

Ціни на молочку в Україні

З кінця серпня спостерігається подорожчання молока, сметани і масла.

Молоко з жирністю 1% за 900 мл вже виросло в ціні з 32,88 грн до 34,75 грн (+1,87 грн).

Середня ціна масла 73% підвищилася до 62,7 грн / 200 г. у липні упаковка 200 г коштувала 58,97 грн 200 г.

Сметана жирністю 15% подорожчала з 33,64 до 35,17 грн за 350 г. у торговій мережі Ашан вона найбільш доступна – по 34,30 грн за упаковку.

20-відсоткова сметана також зросла в ціні - з 37,99 до 39,1 грн. У мережі Варус 340 г продукт продається по 35,60 грн – це мінімальна вартість.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Читайте також: