Злетіли ціни на горілку, пиво і вино: нова вартість пляшки алкоголю

За 2021 рік ціни на алкоголь в Україні змінилися в бік збільшення.
В Україні зросли ціни на лікеро-горілчану продукцію. Подорожчання відбулося за останній рік.
Відповідну статистику опублікувала Державна служба статистики України.
За 2021 рік ціни на алкоголь в Україні змінилися в бік збільшення, йдеться в даних про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні за січень-грудень минулого року.
Подорожчання алкоголю в Україні
- вартість горілки підвищилася на 1,7% до 94,2 гривень за 0,5 літра;
- ціни на пиво за рік підскочили на 9,8% до 19,2 гривень за пляшку;
- вино подорожчало на 5,7%, до 70 гривень за пляшку 0,75 літра.
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Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
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Автор: Олексій Тичина